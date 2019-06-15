ترقبوا نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة السودانية 2019

نحن في انتظار نتيجة الشهادة الثانوية العامة السودانية، حيث أن أخر الأخبار عن ظهور نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس نهاية الأسبوع فيمكنكم الاطلاع علي النتيجة من خلال رابط نتيجة الشهادة السودانية 2019 على موقع وزارة التربية، والتعليم.

نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2019

حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية في ولاية جنوب دارفور، وكذلك في النيل الأبيض لعام 2019 وذلك عن طريق موقع وزاره التربية والتعليم من الرابط المخصص لمعرفة نتيجة الشهادة، وسيتم تفعيل هذا الرابط قبل ظهور النتيجة بوقت قليل، ويبحث القيء الكثير عن ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2019 برقم الجلوس، وأكدت بعض المصادر أن جميع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في السودان تم بنجاح، ولم تحدث أي مشاكل أثناء الامتحان للطلاب، والمعلمين، ولا يوجد ظهور حالات من الغش أثناء أداء الامتحان، حيث بدأت امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2019/2018، يوم السبت 2 مارس، وكان آخر موعد لأداء الامتحان يوم الخميس 14 مارس 2019.

حيث قامت وزاره التربية والتعليم في السودان بتحديد موعد البداية للتصحيح في الثاني من ابريل و تصحيح جميع كراسات الإجابة لكل الطلاب، وذلك حتى الانتهاء تماما من التصحيح، والتخطيط النهائي لجميع أوراق الطلاب ثم يتم الإعلان عن ظهور النتيجة، من خلال استخدام رقم الجلوس، وإليكم رابط وزارة التربية والتعليم بجمهورية السودان، لمتابعة أخبار نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية بالسودان.

قريباً نتائج الثانوية العامة بجميع الولايات السودانية

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية الخرطوم قريباً. نتائج الشهادة السودانية ولاية الجزيرة قريباً. نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الابيض قريباً. نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية البحر الأحمر قريباً. نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية القضارف قريباً. نتائج الشهادة السودانية ولاية كسلا قريباً. نتائج الشهادة السودانية ولاية سنار قريباً. نتائج الشهادة السودانية ولاية غرب دارفور قريباً. نتائج الشهادة السودانية ولاية شرق دارفور قريباً. نتائج السودان ولاية جنوب دارفور قريباً. نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية وسط دارفور قريباً. نتائج الشهادة السودانية شمال دارفور قريباً. نتائج الشهادة السودانية ولاية جنوب كردفان قريباً. نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية غرب كردفان قريباً. نتائج السودان ولاية شمال كاردفان قريباً. نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الأزرق 2018 قريباً.

كما سوف نتابع معكم ما هو جديد وأخر أخبار عملية التصحيح و موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية بالسودان، وبالتوفيق للجميع.