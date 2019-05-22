تركي آل الشيخ يُعلن عن أكبر مسابقات القرآن والآذان فى العالم بجوائز 12 مليون ريال سعودي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والمستشار بالديوان الملكي السعودي عن أكبر مسابقة فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم على مستوي العالم، وكذلك أعلن عن أول مسابقة فى الآذان فى العالم وتبلغ مجموع جوائز المسابقة 12 مليون ريال سعودي.

وقد دعا المستشار تركي آل الشيخ جميع المسلمين فى جميع أنحاء العالم للمشاركة فى أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم وأول مسابقة للآذان على مستوي العالم بمجموع جوائز يبلغ 12 مليون ريال سعودي وعلى من يرغب التسجيل والمشاركة فى المسابقة ومعرفة الشروط والمواعيد وكافة تفاصيل المسابقة عليه الدخول على منصة التسجيل على الرابط التالى QuranAthanAwards.com

وقد نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة للدعوة الموجه لجميع مسلمي العالم وفتح باب التقديم لمسابقة القرآن والآذان وقد جاء جاء في نص الدعوة ما يلي:

دعوة لكل أصحاب الأصوات الجميلة والمؤثرة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مسابقات القرآن والأذان العالمية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية. تهدف المسابقات إلى تقديم تجربة إسلامية ثرية للعالم من خلال تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي والتي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، كما تهدف إلى تشجيع الناشئة وشباب العالم الإسلامي إلى الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله ورفع الأذان بمختلف أساليبه إضافة إلى تزويد المجتمعات بأعذب التلاوات وأخشعها وتعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام من خلال إبراز جمالياته وثرائه الذي ينبذ التطرف والتعصب بكافة أشكاله.

وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن جوائز مسابقة القرآن الكريم وأكد بان هذه الجائزة صممت لجميع المسلمين الذين يمتلكون أصوات عذبة ومؤثرة فى تلاوة كتاب الله سواء الحفاظ منهم أو غير الحفاظ من جميع أنحاء العالم للفوز بالجوائز المقدمة من هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وجوائزها كالتالي:

المركز الأول يحصل على 5 مليون ريال سعودي.

المركز الثاني يحصل على 2 مليون ريال سعودي.

المركز الثالث يحصل على مليون ريال سعودي.

المركز الرابع يحصل على نصف مليون ريال سعودي.

كما أعلن المستشار تركي عن جوائز مسابقة الآذان وأكد بأن هذه الجائزة صممت لجميع المسلمين الذين يمتلكون أصوات خاشعة وجميلة فى رفع الآذان من جميع أنحاء العالم للفوز بالجوائز المقدمة من الهيئة العامة للترفيه وهى كالتالي: