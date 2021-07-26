تسجيل البعثات الخارجية بالكويت 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي عن شواغر خطة البعثات الخارجية للمواطنين الكويتين للعام الدراسي 2022/2021 لحاملي الثانوية العامة وما يعادلها، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في البعثات الخارجية، وشروط التسجيل في شواغر تلك الخطة، يذكر أن الكويت قد أعلنت في وقت سابق عن أسماء المقبولين في البعثات الخارجية، وتبقى أعداد من المقاعد في عدة تخصصات، أدت إلى طرح تلك الشواغر لقبول أعداد أخرى من الطلاب الراغبين في الالتحاق بخطة هذا العام.

شواغر البعثات الخارجية في الكويت 2021

قالت وزارة التعليم العالي، أنه يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في البعثات الخارجية كويتي الجنسية، يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا، وأن لا يزيد عن 23 عامًا، يتم السماح لمن حصلوا على بعثة داخلية وانسحبوا منها قبل (التحاقهم بها)، بالتسجيل في خطة بعثات الشواغر، لا يحق للطالب التسجيل في البعثات التابعة للوزارة في حال تسجيله في جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة.

رابط التسجيل في البعثات الخارجية بالكويت

يبدأ التسجيل في شواغر البعثات الخارجية بالكويت 2021 من اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 وحتى الساعة 12 ظهر يوم الخميس 29 يوليو 2021، رابط التسجيل في البعثات الخارجية بالكويت الشواغر هو:

mohe.edu.kw

وأعلنت وزارة التعليم العالي أن أسماء المقبولين في خطة الشواغر سوف يتم الكشف عنها عبر موقع الوزارة أو عبر رسائل SMS، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.