تسجيل الحج 2023 في سلطنة عمان.. تعرف على رابط التقديم

يبدأ الموقع الإلكتروني للحج في سلطنة عمان باستقبال طلبات الراغبين في الحج لسنة 1444 هجريًا من المواطنين والمقيمين بداية من يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تسجيل الحج 2023 في سلطنة عمان، وكل التفاصيل عن الموسم الحالي، أخر موعد للتسجيل سيكون يوم السبت 4 مارس 2023.

تسجيل الحج 2023 سلطنة عمان

أكدت وزراة الأوقاف أن هناك ثلاث طرق للتسجيل على رابط الحج 2023 في سلطنة عمان وهي التسجيل عبر الرقم المدني أو بالبطاقة الشخصية أو التسجيل برقم الهاتف النقال إن كانت شريحة البطاقة الشخصية وبطاقة الهاتف مدعمة بنظام التصديق الإلكتروني PKI، من المرتقب أن يتم فرز طلبات الحج، والكشف عن أسماء المرشحين للحج بعد ذلك، طبقًا لحصة السلطنة هذا العام.

رابط تسجيل الحج 2023 سلطنة عمان

قالت وزارة الأوقاف أنه تُمنح فرص استحقاق الحج آليًا ودون تدخل بشري، وذلك بعد فحص الطلبات والبيانات والتأكد من صحتها، وسوف تُرسل الوزارة رسائل للمرشحين للحج، على أن يقوم كل مرشح باختيار شركة حج من الشركات المحددة بالنظام وخلال وقت محدد، رابط التسجيل للحج 2023 في سلطنة عمان هو:

hajj.om

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.