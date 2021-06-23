Take a fresh look at your lifestyle.


تسجيل العمالة المنزلية الكويت للتطعيم 2021 عبر وزارة الصحة الكويتية

بواسطة عزت محمد
خطوات تسجيل العمالة المنزلية الكويت للتطعيم تسجيل العمالة المنزلية الكويت للتطعيم

أتاحت وزارة الصحة الكويتية خدمة تسجيل العمالة المنزلية بالكويت للتطعيم إلكترونيا عبر موقع الوزارة بعد أن أطلقت الحكومة الكويتية حملة تطعيم العمالة المنزلية 2021، وقد بدأ بالفعل التطعيم من يوم 19 من يونيو 2021 وقد أشارت الوزارة إلى ضرورة الحصول على التطعيم  في الفترة الزمنية المحددة من قبل العمالة المنزلية في الكويت لأخذ كافة الجرعات لمواجهة فيروس كورونا، فيما يلي نوضح خطوات تسجيل العمالة المنزلية الكويت للتطعيم 2021 عبر وزارة الصحة الكويتية.

1 خطوات تسجيل العمالة المنزلية الكويت للتطعيم 2021
2 الاستعلام عن موعد تطعيم العمالة المنزلية في الكويت

خطوات تسجيل العمالة المنزلية الكويت للتطعيم 2021

يتم التسجيل للتطعيم للعمالة المنزلية في الكويت الوافدين إلى الدولة للحصول على كافة طعومات كورونا للعام 2021، وخطوات التسجيل تتمثل في:

  • يتم الدخول إل موقع وزارة الصحة الكويتية.
  • أدخل إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.
  • انقر على التسجيل لتطعيم كورونا.
  • املأ البيانات المطلوبة لحجز موعد التطعيم.
  • حدد المشكلات الصحية التي تعاني منها.
  • يتم الإقرار بصحة كافة المعلومات المسجلة.
  • انقر على أيقونة إرسال لاستكمال نجاح تقديم الطلب لحجز موعد للحصول على تطعيم كورونا.
  • بعدها يقوم العامل بالتوجه لمركز تلقي التطعيمات بالموعد المحدد.

الاستعلام عن موعد تطعيم العمالة المنزلية في الكويت

  • يتم الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت.
  • ثم يتم اختيار خدمة الصحة من تبويب المواطنين والمقيمين.
  • بعد ذلك يتم اختيار قائمة التطعيم.
  • ثم انقر على ابدأ الخدمة الإلكترونية.
  • يتم ملء البيانات المطلوبة للاستعلام.
  • تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بموعد حجز تطعيم كورونا.
عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب.. تعرف على الرابط والخطوات

أخبار العالم

موعد افتتاح إكسبو دبي 2021/2020

أخبار العالم

تردد قناة هلا لندن HD.. مجاناً على القمر الصناعي”نايل سات” 2021

أخبار العالم

منصة كويت مسافر.. تعرف على الرابط وطريقة التسجيل

أخبار العالم

خطوات حجز موعد لتجديد البطاقة المدنية بالكويت هيئة المعلومات المدنية

أخبار العالم

دلتا ودلتا بلس يرعب العالم والصحة العالمية تعلن الخبر الصادم بعد انتساره في 92 دولة…

أخبار العالم

التسجيل للحصول علي تطعيم كورونا في الكويت.. الرابط والخطوات

أخبار العالم

الإمارات تعلن شروط الحصول على منحة الزواج عبر وزارة تنمية المجتمع الإلكترونية

أخبار العالم

خطوات التسجيل في تطبيق شلونك الكويت وطرق التواصل

أخبار العالم

موعد عيد الأضحى 2021 الكويت وأول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1442


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.