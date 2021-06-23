أتاحت وزارة الصحة الكويتية خدمة تسجيل العمالة المنزلية بالكويت للتطعيم إلكترونيا عبر موقع الوزارة بعد أن أطلقت الحكومة الكويتية حملة تطعيم العمالة المنزلية 2021، وقد بدأ بالفعل التطعيم من يوم 19 من يونيو 2021 وقد أشارت الوزارة إلى ضرورة الحصول على التطعيم في الفترة الزمنية المحددة من قبل العمالة المنزلية في الكويت لأخذ كافة الجرعات لمواجهة فيروس كورونا، فيما يلي نوضح خطوات تسجيل العمالة المنزلية الكويت للتطعيم 2021 عبر وزارة الصحة الكويتية.

خطوات تسجيل العمالة المنزلية الكويت للتطعيم 2021

يتم التسجيل للتطعيم للعمالة المنزلية في الكويت الوافدين إلى الدولة للحصول على كافة طعومات كورونا للعام 2021، وخطوات التسجيل تتمثل في:

يتم الدخول إل موقع وزارة الصحة الكويتية.

أدخل إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

انقر على التسجيل لتطعيم كورونا.

املأ البيانات المطلوبة لحجز موعد التطعيم.

حدد المشكلات الصحية التي تعاني منها.

يتم الإقرار بصحة كافة المعلومات المسجلة.

انقر على أيقونة إرسال لاستكمال نجاح تقديم الطلب لحجز موعد للحصول على تطعيم كورونا.

بعدها يقوم العامل بالتوجه لمركز تلقي التطعيمات بالموعد المحدد.

الاستعلام عن موعد تطعيم العمالة المنزلية في الكويت