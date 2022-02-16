تسجيل القادمين إلى دولة الإمارات بـ 6 خطوات للاستفادة من تقديم الطلب

إذا كنت تريد العودة إلى دولة الإمارات سواء كنت مواطن او مقيم فعليك تنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بتوثيق المسافرين بياناتهم الصحية الخاصة بشهادات لقاح كورونا- covid19، ولأن تسجيل القادمين خدمة مهمة في الوقت الراهن ويستفاد منها في تسهيل إجراءات الدخول الى الإمارات العربية المتحدة على أن يجري التسجيل المسبق حصراً عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية icp gov ae، حيث نقدم تفاصيل هذا الإجراء.

خدمة تسجيل القادمين إلى دولة الإمارات

إن الذي يتقدم بتسجيل شهادات التطعيم اثناء الوصول يجب ان يراعي متطلبات الخدمة أي تسجيل المسافرين ومنها أن يسجل بيانات صحيحة تتعلق به وبالتطعيم الخاص به على أن يكون لقاحاً معتمداً في دولة الإمارات، بما يتيح مرونة بالموافقة على طلب التسجيل وبالتالي تجربة عبور آمنة للقادمين، وإذا كنت من اللذين يرغبون في السفر للامارات يمكنك بدء إضافة بيانات مقدم الطلب عبر تعبئة نموذج الاستمارة الالكترونية عبر الأنترنت من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

طريقة تسجيل القادمين إلى الإمارات

يبدأ المسافرين بتسجيل بياناتهم الأساسية الخاصة بالمسافر نفسه(رقم الهوية، الاسم الكامل انجليزي، الاسم الكامل عربـي، الجنس، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، البريد الالكتروني، رقم الجوال. عبر زيارة الموقع الإلكتروني smartservices.icp.gov.ae إكمال إدخال معلومات جواز السفر متمثلاً بما يلي(نوع جواز السفر، رقم جواز السفر، تاريخ اصدار جواز السفر، تاريخ انتهاء جواز السفر) ثم التمرير للأسفل يقوم مقدم طلب التسجيل بتوثيق معلومات اللقاح بكل دقة في الخانات المتوفرة لإدخال بلد اللقاح، نوع اللقاح، تاريخ جرعة التطعيم الأول، تاريخ جرعة التطعيم الثانية، تاريخ تطعيم جرعة التطعيم الثالثة. تمثل هذه المرحلة من التسجيل جزء أكثر أهمية حيث يجب إرفاق وثائق صورة من الجواز والبطاقة الشخصية وشهادة التطعيم. وينبغي مراعاة متطلبات تلك المستندات بان تكون بأحد الصيغ jpeg، .jpg، .pdf وألا يتجاوز حجم الملف الواحد 6 ميغا بايت. بعد أن تكون تأكدت بان معلوماتك المدخلة جميعها صحيحة والاقرار على ذلك برسم علامة صح في المربع كتعهد منك بتحمل مسؤوليتك تجاه الإجراءات القانونية في حال عدم سلامة المعلومات المزودة من قبلك. الضغط على إرسال

يرجى ملاحظة إلى أن عملية إنجاز الطلب قد تمتد إلى 5 أيام عمل كحد أقصى.

رابط تسجيل القادمين إلى الإمارات

يمكنكم الان الوصول إلى رابط تسجيل القادمين الإمارات وهو الرابط المباشر للخدمة أي تسجيل القادمين وتوثيق شهادات اللقاح الإمارات عبر الهيئة الاتحادية للهوية icp gov ae الموقع الرسمي، ويمكن من خلال نفس الرابط المذكور العثور على متطلبات شهادات لقاحات كورونا والبحث عن أنواع اللقاحات المعتمدة في الدولة.