أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن فتح باب التطوع لغير الكويتيين للالتحاق بدورة المتطوعين للعام الدراسي 2022/2021، حيث يُفتح باب التطوع لغير الكويتيين من حملة الشهادات الدراسية للصفوف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، المتخرج سوف يعمل بقوة الشرطة، مدة الدراسة أربعة شهور، ويحصل المتطوع خلال الدورة على مكافأة 250 دينارًا، على أن يمنح في نهاية الدورة على شهادة اجتياز دورة برتبة شرطي.

رابط تسجيل المتطوعين غير الكويتيين بوزارة الداخلية 2021

يتم فتح باب التسجيل للتطوع في وزارة الداخلية الكويتية من يوم 8 أغسطس 2021 حتى يوم 22 أغسطس 2021، هذا ويجب التسجيل على الموقع الإلكتروني أولا قبل مراجعة إدارة التسجيل والقبول ومعك كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، بخصوص الفئة العمرية المطلوبة للتطوع فهي يجب أن لا يقل عمر المتطوع عن 18 عامًا وأن لا يزيد عن 29 عامًا، رابط التسجيل للتطوع في وزارة الداخلية الكويتية هو:

moi.gov.kw

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.