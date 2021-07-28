تسجيل المتطوعين غير الكويتيين بوزارة الداخلية 2021

بواسطة محمود عطا الله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن فتح باب التطوع لغير الكويتيين للالتحاق بدورة المتطوعين للعام الدراسي 2022/2021، حيث يُفتح باب التطوع لغير الكويتيين من حملة الشهادات الدراسية للصفوف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، المتخرج سوف يعمل بقوة الشرطة، مدة الدراسة أربعة شهور، ويحصل المتطوع خلال الدورة على مكافأة 250 دينارًا، على أن يمنح في نهاية الدورة على شهادة اجتياز دورة برتبة شرطي.

تسجيل المتطوعين وزارة الداخلية الكويتية

رابط تسجيل المتطوعين غير الكويتيين بوزارة الداخلية 2021

يتم فتح باب التسجيل للتطوع في وزارة الداخلية الكويتية من يوم 8 أغسطس 2021 حتى يوم 22 أغسطس 2021، هذا ويجب التسجيل على الموقع الإلكتروني أولا قبل مراجعة إدارة التسجيل والقبول ومعك كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، بخصوص الفئة العمرية المطلوبة للتطوع فهي يجب أن لا يقل عمر المتطوع عن 18 عامًا وأن لا يزيد عن 29 عامًا، رابط التسجيل للتطوع في وزارة الداخلية الكويتية هو:
moi.gov.kw
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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