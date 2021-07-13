تسجيل برنامج ريف لدعم قطاع الزراعة ومنتجاته بالسعودية reef.gov.sa

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية رابط برنامج ريف لدعم المزارعين وأسرهم المنتجة ولتطوير هذا القطاع الهام داخل الكيان الاقتصادي السعودي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تسجيل برنامج ريف للدعم المادي وشروط الحصول على الدعم من هذا البرنامج، يأتي هذا البرنامج ضمن رؤية المملكة 2030، ومن أهم الخطوط العريضة في هذا البرنامج، تنويع الدخل والموارد، وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، ورفع مستويات الدخل لعدد من القطاعات والفئات.

شروط التسجيل في برنامج ريف 2021 للحصول على الدعم

وضعت وزارة الزراعة عدة شروط، حددت فيهم بصورة كاملة الفئات المستحقة لهذا النوع من الدعم، وبعض الزراعات والمنتجات التي يدعمها برنامج ريف هي: منتجات البن العربي، منتجات الثروة الحيوانية، قطاع النحل وإنتاج العسل، قطاع الورود والزيوت العطرية، منتجات الثروة السمكية، منتجات الفاكهة، منتجات المحاصيل البعلية، منتجات القيمة المضافة، شروط التسجيل في برنامج ريف هي:

1- أن يكون المتقدم سعودي (ذكر أو أنثى)، ولا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

2- أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج ريف من ممتهني أحد المهن الزراعية.

3- أن يكون الطالب للتسجيل من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

4- لا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

6- لا يزيد دخل المتقدم عن 6000 ريال.

رابط تسجيل برنامج ريف للدعم المادي 2021

خطوات التسجيل للحصول على دعم وزارة الزراعة السعودية 2021 سهل، حيث تقوم بإنشاء حساب جديد على موقع برنامج ريف، ثم تقوم بإدخال كل البيانات المطلوبة منك، ثم يرسل لك النظام رمز للتحقق والتأكد من البيانات التي أدخلتها، رابط تسجيل برنامج ريف هو:

http://reef.gov.sa

هذا وتتم كل الخطوات بصورة إلكترونية، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.