تسجيل بيان القوات المسلحة وترقب إذاعته…وأنباء عن انقلاب عسكري بالسودان

نقلت وكالة أنباء سكاي نيوز عن عدد من المصادر السودانية، أن القوات المسلحة قد انتهت منذ قليل من تسجيل البيان الذي سوف يتم إذاعته بعد ساعات قليلة، وقد انتشرت قوات في مختلف أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم، وسط بعض التوقعات بالإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

ومن المتوقع أن يقوم الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس أركان القوات البرية بإلقاء هذا البيان، حيث أنه وصل منذ قليل إلى مقر الإذاعة والتلفزيون الموجود في أم درمان، ويذكر أن التلفزيون السوداني قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019، أن القوات المسلحة السودانية سوف تقوم بإذاعة بيان بعد قليل، ويقوم حاليا التلفزيون والإذاعة الرسمية بإذاعة موسيقى وطنية.

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وقد ذكر شاهد من وكالة رويترز أن الجيش السوداني وقوات الأمن، قد قامت بنشر قوات مكثفة في محيط وزارة الدفاع، بينما تم نشر عدد من الجنود وأفراد الأمن على الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة الخرطوم، بينما تدفق الألاف المتظاهرين للاعتصام أمام وزارة الدفاع.

تحديث: نقلت سكاي نيوز عن مصادرها أن الرئيس السوداني عمر البشير موضوعا تحت الإقامة الجبرية، وقد أضافت المصادر أن هناك حركة اعتقالات طالت كلا من رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا والنائب الأول للبشير علي عثمان محمد طه، بالإضافة إلى وزير الدفاع الأسبق الفريق عبد الرحيم محمد حسين، وكذلك أعضاء المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.