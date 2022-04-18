تسجيل دخول الطالب للبوابة التعليمية edunet bh مملكة البحرين

الدخول للبوابة التعليمية أمر في غاية الأهمية لدى الطلبة لمواصلة التعليم عن بعد، ننبه إلا أننا سوف نبحث كيفية تسجيل الدخول في البوابة التعليمية مملكة البحرين، في التالي تجد تفاصيل تسجيل الدخول عبر البوابة مع العناية بتقديم الطرق الصحيحة للدخول سواء كان التسجيل قديما او دخول جديد لأول مرة.

البوابة التعليمية تسجيل الدخول

بالانتقال الى البوابة التعليمية مملكة البحرين يمكن بدء تسجيل الدخول من قبل المعلمين والطلاب الا اننا في هذا الشرح سنبين كيفية الدخول في البوابة التعليمية بالنسبة للطلاب فتابعونا.

الولوج إلى https://www.edunet.bh لبدء الدخول في الصفحة الرئيسية للبوابة التعليمية.

كتابة اسم المستخدم في الخانة الظاهرة أمامك

ثم تسجيل كلمة المرور في الخانة المتاحة

إختيار تسجيل الدخول

رابط البوابة التعليمية مملكة البحرين

التعليمات التالية ينصح بها لدخول البوابة التعليميه من خلال الهاتف الجوال وهي كما يلي

الذهاب الى محرك جوجل وكتابة عبارة البوابة التعليمية ثم بحث

الضغط على أول نتيجة بحث وهو موقع البوابة التعليمية عبر الأنترنت

يتم الان تحميل صفحة البوابة التعليمية

كتابة اسم المستخدم في الحقل المخصص له

كتابة كلمة السر خاصتك وعمل تسجيل الدخول

البوابة التعليمية صممت لتكون نقطة خدمات إدارية وتعليمية تخدم كافة المراحل الدراسية ووسيلة تواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية والطلاب واولياء امورهم، البوابة التعليمية أضيفت لها مزايا متمثلة بالأنشطة الطلابية، حلقات النقاش، الدروس، الاثراءات.