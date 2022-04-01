تسجيل دعم الكهرباء في الأردن للاستفادة من التعرفة المدعومة

أفادت هيئة تنظيم قطاع الطاقة في الأردن الى عدم صحة اغلاق منصة تسجيل دعم الكهرباء أمام المستفيدين وقالت الناطقة الإعلامية لهيئة تنظيم الطاقة والمعادن تحرير القاق ان منصة الاستفادة من التعرفة الكهربائية مستمرة في تلقي طلبات التسجيل والتقديم حتى الآن كما سيم فتح باب التسجيل عبر kahrabagov jo لفئات جديدة تشمل الطلبة الجامعيين والعاملين غير المتزوجين ممن يسكنون في المناطق بشكل مستقل عن رب الأسرة.

أنواع دعم الكهرباء في الأردن ٢٠٢٢

من جانبها، قد أوضحت نوعية الدعم الكهربائي الذي تعتمده الهيئة الموجه للقطاع المنزلي الذي يشمل الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة، فالنوع الأول لبرنامج الدعم يتم الاستفادة منه تلقائياً ممن تنطبق عليهم شروط هذا الدعم، وذلك للمشتركين ممن يبلغ اجمالي استهلاكهم بين (51-200) كيلو واط شهريا، فيم خصم 2.5 دينار من فاتورتهم الشهرية أو (2) دينار كمبلغ خصم للمشتركين الذين لديهم اجمالي الاستهلاك ما بين (201-600) كيلو واط شهرياً، ولكن فيما يخص هذا الدعم يستثنى اشتراكات عدادات الخدمات ضمن القطاع المنزلي (العمارات السكنية)

وسيكون النوع الثاني من الدعم على حسب الاستهلاك، مما يقلل تدريجيا من التعرفة الكهربائية حسب كل استخدام والتي تم تخفيضها من سبع الى ثلاث شرائح والتي تشمل (1-300) بـ 50 فلس ومن (301-600) بـ 100 فلس، وأكثر من (600) بـ 200 فلس لكل كيلو واط ساعة على أساس شهري.

ومن المرتقب تطبيق تعرفة الكهرباء بداية من أبريل/نيسان المقبل 2022 ولكن المصادر من طرف الحكومة الأردنية تشير لاستمرار منصة تسجيل الكهرباء في تلقي طلبات الدعم لما بعد هذا التاريخ.

تسجيل دعم الكهرباء

تسجيل دعم الكهرباء من الخدمات الهامة في داخل الأردن وقد تم إطلاق رابط دعم الكهرباء المفعل من جانب تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لدعم الكهرباء وبالذهاب الى الرابط الالكتروني يتم اختيار أيقونة التسجيل، وتستكمل بعد ذلك باقي الخطوات.