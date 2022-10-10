تسجيل عمالة منزلية أول مرة في الكويت.. تعرف على الأوراق المطلوبة

نستعرض من خلال هذا التقرير الأوراق المطلوبة لتسجيل عمالة منزلية أول مرة في الكويت طبقًا لآخر تقرير أو بيان صادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما طريقة تسجيل العمالة المنزلية لأول مرة يتم إلكترونيًا أون لاين، عبر موقع هيئة المعلومات المدنية، كما يمكن التسجيل عبر تطبيق سهل الحكومي الكويتي.

تسجيل عمالة منزلية أول مرة الكويت

الأوراق المطلوبة لخدمة تسجيل عمالة منزلية (خدم) أول مره في الكويت هي:

الرقم المدني للمكفول.

الفصيلة إن وجدت.

الصورة الشخصية.

صورة صفحة البيانات الأساسية لجواز السفر.

صورة صفحة إسم الأب للجواز الهندي.

للوصول إلى خدمة تسجيل عمالة منزلية أول مرة بالكويت عبر تطبيق سهل، تختار خدمات، ثم تختار الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ثم تختار تسجيل خدم أول مرة، ثم تُكمل باقي الخطوات وترفع الأوراق المطلوبة لتلك الخدمة.

