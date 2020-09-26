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نتائج تشاورية الظفير 2020 تختار مرشحها بالدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة

بواسطة محمود عطا الله
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نتابع من خلال هذا التقرير نتائج تشاورية الظفير 2020 لاختيار مرشحها في الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتية القادمة، تُعقد انتخابات تشاورية الظفير اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، وسط حضور قوي وكبير من أبناء قبيلة الظفير المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بالدائرة الرابعة، هذا وبعد غلق باب التصويت اليوم، ستبدأ عمليات فرز الأصوات ومن ثم تُعلن اللجنة المشرفة عن اسم مرشح الظفير في أمة 2020.

1 تشاورية الظفير 2020 الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة
2 نتائج تشاورية الظفير الرابعة 2020 انتخابات مجلس الأمة

تشاورية الظفير 2020 الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة

يبلغ عدد أبناء قبيلة الظفير الذين يحق لهم التصويت في تشاورية اليوم 5145 ناخب، وهناك إقبال كبير حيث من المتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى ما فوق 87%، وقد كانت نسبة المشاركة عند الساعة الخامسة مساء 70%، هذا وتقام انتخابات مجلس الأمة 2020 في نهاية شهر نوفمبر القادم، وتبحث قبيلة الظفير عن الحفاظ على مقاعدها في المجلس، تابعونا مع نتائج تشاورية الظفير الرابعة 2020.

نتائج تشاورية الظفير الرابعة 2020 انتخابات مجلس الأمة

بدأت عمليات فرز الأصوت في تشاورية الظفير 2020 الآن رسميًا، هذا وقد تجاوز الحضور من أبناء القبيلة نسبة 80%، والمنافسة ستكون قوية بين كل المرشحين، نتائج تشاورية الظفير 2020 الرابعة حتى الآن نتائج أولية:
ثامر السويط 737
حسين جليعب 597
خالد الشليمي 466

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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