تشاورية العوازم الدائرة الأولى 2020 اختيار مرشحي انتخابات مجلس الأمة – مُحدث

نتابع معكم نتائج انتخابات تشاورية العوازم الدائرة الأولى في الكويت والتي تتم اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2020 قبل أيام من موعد الترشح في انتخابات مجلس الأمة 2020، والحضور في تشاورية عوازم الأولى كبير منذ بداية الانتخابات اليوم، ويتزايد الحضور كلما مرت ساعات النهار اليوم الجمعة، وسط توقعات بإقبال كبير ونسبة حضور متميزة من المقيدين في قواعد الانتخابات من أبناء العوازم في الدائرة الانتخابية الأولى.

تشاورية العوازم الدائرة الأولى

يبدو أن المنافسة على الدخول في قائمة أسماء الفائزين في تشاورية عوازم الأولى كبيرة، وسوف يحسمها الفرز، يبلغ عدد أبناء العوازم المقيدين في قاعدة الناخبين بالدائرة الأولى 6049،وعند الساعة السادسة بلغ عدد الحضور في التشاورية 4250، وهناك تزايد في الأعداد الحاضرة للمشاركة في التصويت، تابعونا مع نتائج تشاورية عوازم الأولى.

تحديث تشاورية عوازم الأولى 2020

تم غلق باب التصويت في انتخابات تشاورية العوازم الدائرة الأولى الآن، هذا وقد بلغت نسبة الحضور 93%، حيث حضر تشاورية العوازم اليوم 5609 ناخب، بينما يبلغ إجمالي المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين من أبناء العوازم بالدائرة الأولى 6049، تابعونا مع النتيجة.