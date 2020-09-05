تشاورية شمر 2020 لاختيار مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي

تُعقد اليوم السبت الخامس من سبتمبر 2020 انتخابات تشاورية شمر لاختيار مرشحي انتخابات مجلس الامة 2020 الكويتي، حيث نتابع معكم أول بأول الآن أخبار نتائج تشاورية شمر 2020 وأسماء الفائزين والمرشحين عن شمر في انتخابات “أمة 2020″، هذا وتشهد التشاورية إقبال كبير من أبناء شمر، كما تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين، هذا ومع مرور الساعات اليوم الجمعة، تتزايد أعداد المشاركين في التشاورية بصورة كبيرة.

تشاورية شمر 2020 لاختيار مرشحي مجلس الأمة

يبلغ عدد الناخبين من أبناء شمر في القواعد الانتخابية 4849، وحتى الساعة السابعة مساء بلغ عدد المشاركين بالتصويت في التشاورية 3470 بنسبة حضور 70%، ومازال التصويت مستمر وهناك أعداد كبيرة قادمة للمشاركة، وسط توقعات أن تصل نسبة المشاركة إلى 90%، تابعونا مع نتائج تشاورية شمر 2020 بالأرقام ومن فاز فيها من المرشحين وذلك بعد نهاية فرز الأصوات.