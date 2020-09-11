تشاورية قحطان وبني هاجر لاختيار مرشحيهم في الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

نتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج تشاورية قحطان وبني هاجر والتي تتم اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، حيث أن نتيجة انتخابات تشاورية قحطان وبني هاجر سوف تحدد مرشحيهم في انتخابات مجلس الأمة 2020 عن الدائرة الخامسة، هذا وتشهد التشاورية مشاركة كبيرة من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين من أبناء قحطان والهواجر، هذا ويذكر أن انتخابات مجلس الأمة بالكويت سوف تقام في نوفمبر 2020 القادم.

تشاورية قحطان وبني هاجر لاختيار مرشحي انتخابات مجلس الأمة

قرر رئيس لجنة انتخابات تشاورية قحطان وبني هاجر، أن الأوراق المطلوبة للمشاركة في التشاورية هي: جواز السفر والبطاقة المدنية، ويأتي هذا القرار منعًا لحدوث أي لغط أو خلاف وذلك بعد ما حدث في تشاورية شمر منذ أيام، هذا وقد أكد مراقبون، أن التشاورية سوف تشهد منافسة بين حمود الخضير ودليهي الهاجري وصالح البجاد، تابعونا مع نتيجة التشاورية.