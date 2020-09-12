تشاورية مطير الخامسة 2020 لاختيار مرشح انتخابات مجلس الأمة الكويتي

نتابع معكم نتائج تشاورية مطير الخامسة 2020 لاختيار مرشح القبيلة في انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي والمقرر لها في شهر نوفمبر القادم، يشارك في انتخابات تشاورية مطير أبناء مطير المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بالدائرة الخامسة، ومنذ فتح باب التصويت هناك إقبال كبير من الناخبين للمشاركة في التشاورية، وللحفاظ على مقعد مطير عن الدائرة الخامسة في مجلس الأمة 2020.

تشاورية مطير الخامسة 2020 لاختيار مرشح مجلس الأمة

من المرتقب أن تزيد نسبة المشاركة في تشاورية مطير 2020 الدائرة الخامسة عن 90%، وسط هذا الإقبال الكبير، يبلغ عدد الناخبين في التشاورية المسجلين في قاعدة ناخبين الخامسة من أبناء مطير 5068، وفي أول ثلاث ساعات من بدء التصويت بلغت نسبة المشاركة 30%، هذا تنحصر المنافسة وبقوة في انتخابات تلك التشاورية بين صالح ذياب المطيري وماجد مساعد المطيري، تابعونا مع نتيجة تشاورية مطير.