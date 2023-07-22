تشكيل مجلس إدارة جمعية الرابية التعاونية الحالي 2024/2023
نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الرابية التعاونية في الدورة الحالية 2024/2023، ذلك بعد ظهور نتائج انتخابات الجمعية بصورة رسمية منذ قليل، هذا وقد عُقدت انتخابات جمعية الرابية التعاونية يوم الثلاثاء الذي وافق 18 يوليو 2023 وفاز بالانتخابات تسعة مرشحين، وقد أُقيمت الانتخابات تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الرابية التعاونية حاليًا 2024/2023
- رئيس مجلس إدارة جمعية الرابية التعاونية الحالي هو سعود مطلق الزعبي.
- نائي رئيس مجلس الإدارة ثويمر حمود الثويمر.
- أمين السر فيصل عبدالله الدعاس.
- أمين الصندوق أحمد فلاح الشريكة.
- رئيس لجنة المشتريات فيصل مشعل المشعل.
- رئيس اللجنة الإدارية والمالية فالح عبدالله العجمي.
- محمد بركة المطيري.
- زين بيان الراجحي.
- سعد أرشيد الرشيدي.