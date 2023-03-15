تشكيل مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية 2023.. تعرف على الأسماء
بعد ظهور نتائج انتخابات جمعية العارضية التعاونية أمس، تم اليوم الكشف عن كامل أعضاء المجلس الجديد للجمعية خلال الدورة القادمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية 2023، يذكر أن انتخابات الجمعية قد أقيمت يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد شارك المساهمون بقوة في تلك الانتخابات لتحديد مجلس الإدارة الجديد.
تشكيل مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية 2023
- يشغل منصب الرئيس في تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية 2023 السيد فهد ملفي معتق المطيري.
- نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله الحميدي سالم المطيري.
- أمين الصندوق خالد عايش شلاش العنزي.
- أمين السر يوسف شامخ عايض الرشيدي.
- رئيس لجنة المشتريات زيد خالد زيد مسيلم الرشيدي.
- رئيس اللجنة المالية والإدارية بجمعية العارضية 2023 محمد مشل السويط الضفيري.
- رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية عبدالله ناشي صايل المطيري.
- عضو مجلس الإدارة ناصر هزاع عبدالله المطيري.
- عضو مجلس الإدارة راشد غثوان راشد المطيري.