تشكيل مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية 2023.. تعرف على الأسماء

بعد ظهور نتائج انتخابات جمعية العارضية التعاونية أمس، تم اليوم الكشف عن كامل أعضاء المجلس الجديد للجمعية خلال الدورة القادمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية 2023، يذكر أن انتخابات الجمعية قد أقيمت يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد شارك المساهمون بقوة في تلك الانتخابات لتحديد مجلس الإدارة الجديد.

تشكيل مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية 2023