تشكيل مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية 2023.. تعرف إلى أسماء الأعضاء

بواسطة محمود عطا الله
تشكيل مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية الحالي 2023 تشكيل مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية الحالي 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية 2023 الحالي، وكامل تشكيل هذا المجلس، وقد فاز أعضاء المجلس الحالي في انتخابات جمعية هدية، والتي أقيمت في شهر يناير 2023، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتعتبر جمعية هدية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت.

تشكيل مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية 2023

  • رئيس مجلس إدارة جمعية هدية 2023 الحالي هو بدر حمد شرهان الشمري.
  • نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد علي العجمي.
  • أمين السر محمد مفرح سعد هشام.
  • أمين الصندوق عبدالله نايف العيباني.
  • رئيس لجنة المشتريات أحمد رجا العتيبي.
  • رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية جمعية هدية الحالي سلطان عبدالله المنير السهلي.
  • رئيس لجنة الإدارية والمالية مشاري عبد الرحمن العقيلي,
  • عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله حزام العتيبي.
  • عضو مجلس الإدارة خالد محسن حسين المطيري.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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