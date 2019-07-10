تصادم طائرتين حربيتين قطريتين، وزارة التدفاع تعلن التفاصيل

في بيان لها منذ قليل، أعلنت وزارة الدفاع القطرية وقوع حادث تصادم بين طائرتي تدريب عسكريتين لكن الوزارة أكّدت على خروج قائدي الطائرتين المدمرتين سالمين دون إصابات خطرة بعد أن استخدموا “الكرسي القاذف”.
وقال البيان الرسمي لوزارة الدفاع القطرية:
“إنه “وأثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف”.
فيما لم تذكر وزارة الدفاع أية تفاصيل أخرى عن الحادث العسكري سواء موعد التصادم بالتحديد ولا مكانه ولا الإجراءات بعده حتى الآن.
يُذكر أن أمير قطر كان قد أعلن بعد لقائه بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن عدة عقود شراكة بين بلاده والولايات المتحدة، وأعلن في بيان رسمي عددا من الاتفاقيات والشركات الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي من ضمنها، شراء الخطوط الجوية القطرية خمس طائرات شحن من طراز “بوينغ 777”.
كما أصدرت قطر بياناً رسمياً لتأكيد قوة العلاقة مع الولايات المتحدة جاء فيه:
وتعد تلك هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الدفاع القطرية رسمياً عن حادث تصادم من هذا النوع في الفترة الأخيرة خصوصاً بعد تزايد التوترات في المنطقة العربية وفي الخليج العربي خصوصاً في الفترة السابقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثنى منذ أيام قليلة على علاقات بلاده مع قطر وعلى الصفقات التجارية الكبرى بين البلدين.
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