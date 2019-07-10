تصادم طائرتين حربيتين قطريتين، وزارة التدفاع تعلن التفاصيل

في بيان لها منذ قليل، أعلنت وزارة الدفاع القطرية وقوع حادث تصادم بين طائرتي تدريب عسكريتين لكن الوزارة أكّدت على خروج قائدي الطائرتين المدمرتين سالمين دون إصابات خطرة بعد أن استخدموا “الكرسي القاذف”.

وقال البيان الرسمي لوزارة الدفاع القطرية:

“إنه “وأثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف”.

فيما لم تذكر وزارة الدفاع أية تفاصيل أخرى عن الحادث العسكري سواء موعد التصادم بالتحديد ولا مكانه ولا الإجراءات بعده حتى الآن.

بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة pic.twitter.com/sW6iW9DgqV — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) July 10, 2019

يُذكر أن أمير قطر كان قد أعلن بعد لقائه بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن عدة عقود شراكة بين بلاده والولايات المتحدة، وأعلن في بيان رسمي عددا من الاتفاقيات والشركات الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي من ضمنها، شراء الخطوط الجوية القطرية خمس طائرات شحن من طراز “بوينغ 777”.

كما أصدرت قطر بياناً رسمياً لتأكيد قوة العلاقة مع الولايات المتحدة جاء فيه:

بيان مشترك بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية يؤكد على الالتزام بالمضي قدما في التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين الصديقين، حيث تشترك دولة قطر والولايات المتحدة في تاريخ من الصداقة يقوم على الجهود المشتركة والاحترام المتبادل.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 10, 2019

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الدفاع القطرية رسمياً عن حادث تصادم من هذا النوع في الفترة الأخيرة خصوصاً بعد تزايد التوترات في المنطقة العربية وفي الخليج العربي خصوصاً في الفترة السابقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثنى منذ أيام قليلة على علاقات بلاده مع قطر وعلى الصفقات التجارية الكبرى بين البلدين.