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تصاريح الدخول الى ابوظبي رابط طلب الحصول علي تصريح es.adpolice.gov.ae

بواسطة دنيا محمد

أعلنت لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة أبو ظبي بالتعاون مع دائرة الصحة وشرطة أبو ظبي عن السماح بالخروج من الإمارة من غير تصريح للمقيمين والمواطنين، كما يسمح بالدخول للإمارة من خلال تصاريح مسبقة يتم إصدارها واستخراجها من شرطة أبو ظبي ويجب ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية عند الدخول، مع أستمرار نقل العمالة إلي خارج الإمارة واقتصار الحركة علي مدينة.

1 تصاريح الدخول الى ابوظبي
2 تصريح دخول امارة ابوظبي

تصاريح الدخول الى ابوظبي

أبو ظبي والظفرة والعين بجانب دخول العمالة الغير مقيمة في الإمارة لها، وخففت السلطات القيود المفروضة علي حركة المواطنين مع السماح للأشخاص بالحرية الكاملة لمغادرة الإمارة بدون تصريح ولكن بشرط أن الدخول يجب أن يكون بتصريح مسبق،  كما وضحت لجنة الطوارئ والأزمات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية عند الدخول.

تصريح دخول امارة ابوظبي

مع الاستمرار في عملية منع نقل العمالة خارج إمارة أبو ظبي واقتصار الحركة علي العين والظفرة وأبو ظبي، بجانب استمرار منع دخول العاملين الغير مقيمين في الإمارة إليها، ويأتي ذلك في إطار سعي سلطات أبو ظبي بحماية كل من المواطنين والمقيمين، مع تمديد الحظر علي الدخول والخروج والتنقل بين مدنها لمدة أسبوع.

  • التنقل بين مدينة أبوظبي وكل من العين والظفرة باستخدام تصاريح معتمدة.
  • التنقل داخل مدن إمارة أبو ظبي وفقا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.
  • يمكن الحصول علي تصريح الدخول إلي إمارة أبو ظبي من خلال الدخول علي موقع القيادة العامة والحصول علي التصريح.
دنيا محمد

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