تصريح دخول جون الكويت 2022 لنزهة الصيد.. تعرف على طريقة استخراجه

بواسطة محمود عطا الله
تصريح دخول جون الكويت تصريح دخول جون الكويت

يعتبر جون الكويت واحد من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في دولة الكويت وهو المكان الأمثل لهواة نزهة الصيد في الدولة، نستعرض من خلال هذا التقرير طريقة الحصول على تصريح دخول جون الكويت 2022 لنزهة الصيد الذي تصدره الهيئة العامة للبيئة، حيث كشفت الجهات المختصة طريقة حجز موعد لدخول جون الكويت.

تصريح دخول جون الكويت 2022 للصيد

انضمت الهيئة العامة للبيئة المشرفة على جون الكويت إلى الجهات الحكومية التي تُقدم خدماتها عبر تطبيق سهل الحكومي، حيث يستطيع أصحاب القوارب المسجلة من حجز موعد وتصريح لدخول جون الكويت، عبر أيقونة مواعيدي في تطبيق سهل، ثم اختيار الهيئة العامة للبيئة، ويتحتم على الصيادين وهواة البحر استخراج التصريح لدخول الجون حتى لا يقعوا تحت طائلة المحاسبة القانونية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

رابط التسجيل في البعثات الخارجية 2023 الكويت.. تعرف تفاصيل الخطة

أخبار العالم

رابط حجز موعد لفحص العمالة الوافدة وزارة الصحة الكويت


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.