تصريح دخول جون الكويت 2022 لنزهة الصيد.. تعرف على طريقة استخراجه

يعتبر جون الكويت واحد من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في دولة الكويت وهو المكان الأمثل لهواة نزهة الصيد في الدولة، نستعرض من خلال هذا التقرير طريقة الحصول على تصريح دخول جون الكويت 2022 لنزهة الصيد الذي تصدره الهيئة العامة للبيئة، حيث كشفت الجهات المختصة طريقة حجز موعد لدخول جون الكويت.

تصريح دخول جون الكويت 2022 للصيد

انضمت الهيئة العامة للبيئة المشرفة على جون الكويت إلى الجهات الحكومية التي تُقدم خدماتها عبر تطبيق سهل الحكومي، حيث يستطيع أصحاب القوارب المسجلة من حجز موعد وتصريح لدخول جون الكويت، عبر أيقونة مواعيدي في تطبيق سهل، ثم اختيار الهيئة العامة للبيئة، ويتحتم على الصيادين وهواة البحر استخراج التصريح لدخول الجون حتى لا يقعوا تحت طائلة المحاسبة القانونية.