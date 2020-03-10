تطبيق إيراني لاكتشاف فيروس كورونا تزيله غوغل من متجرها  “غوغل بلاي “

كانت الحكومة الإيرانية أطلقت الأسبوع الماضي تطبيق إيراني لاكتشاف فيروس كورونا ووفرته من خلال موقع ويب متخصص ومتجر غوغل بلاي الرسمي وعبر متاجر التطبيقات الأخرى ، بعد ان أصبحت إيران من أكثر الدول بؤرة لانتشار الفيروس المستجد وتأثرًا في العالم، ومواجهة لأزمة صحية في أنحاء البلاد، وقد أثار التطبيق ضجة وجدلا واسعين عبر مواقع التواصل، مما دعا شركة غوغل العالمية لإزالة التطبيق من متجرها الرسمي للتطبيقات “غوغل بلاي” على نظام التشغيل “أندرويد”.

تطبيق إيراني لاكتشاف فيروس كورونا

تطبيق مثير للجدل وسبب إزالته من متجر غوغل بلاي

وجاء قرار الشركة العالمية غوغل تنفيذًا لسياستها المتبعة في متجرها غوغل بلاي وبسبب المزاعم المضللة التي ساقها التطبيق الذي يسمى (AC19) والمتمثلة باكتشاف فيروس كورونا من خلاله وهو أمر مستحيل ، وهو ما أثار الجدل واتهام المستخدمين للحكومة الإيرانية باستخدامها الذعر الحاصل بسبب تفشي فيروس كورونا لخداع المواطنين وتحفيزهم على تنزيل التطبيق بهدف جمع أرقام الهواتف وبيانات الموقع الجغرافي في الوقت الحقيقي.

حيث كانت وزارة الصحة أرسلت رسالة نصية قصيرة إلى جميع الإيرانيين بعد إصدارها للتطبيق تحثهم من خلالها على تثبيت التطبيق للتحقق من الأعراض المحتملة للفيروس.

والتطبيق يعمل بداية، بتسجيل الإيرانيين باستخدام رقم الهاتف ومن ثم الطلب من المستخدم الإجابة على سلسلة من الأسئلة المتعلقة بأعراض فيروس كورونا.