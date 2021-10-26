تطبيق القنصلية المصرية في الكويت لهواتف الأندرويد والايفون.. تعرف على الرابط Egyconskwt

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط تنزيل تطبيق القنصلية المصرية في الكويت والذي تم تدشينه رسميًا كي تقدم القنصلية خدماتها بطريقة عصرية وحديثة، تعتبر الجالية المصرية في الكويت واحدة من أكبر الجاليات في الدولة، لذا هناك طلب كبير وهام على خدمات القنصلية، وسوف يساهم Application القنصلية المصرية في الكويت في إنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة، وسوف يوفر الوقت والجهد على الوافد المصري إلى دولة الكويت.

مزايا تطبيق القنصلية المصرية في الكويت

سوف يمكنك تحميل تطبيق القنصلية المصرية في الكويت من حجز مواعيد مراجعة القنصلية لإنجاز معاملة تتطلب حضورك شخصيًا، كما تتمكن من خلاله الاستعلام عن وصول جواز السفر، والاستعلام عن جاهزية الفيش، وكثير من الخدمات، كما يرسل لك التطبيق تنبيهات بالوثائق المنتهية، وإشعارات هامة لكل أبناء الجالية المصرية في الكويت.

رابط تطبيق القنصلية المصرية في الكويت لهواتف الأندرويد والايفون

سوف تستمر خدمة حجز مواعيد القنصلية المصرية في الكويت عبر موقعها الإلكتروني حتى يوم 30 نوفمبر 2021، على أن تبدأ خدمة الحجز عبر التطبيق بداية من 1 ديسمبر 2021، وفرت القنصلية التطبيق لكل أنواع نظم تشغيل الهواتف، رابط تطبيق القنصلية المصرية في الكويت هو:

هواتف الأندرويد

هواتف الايفون

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.