تنزيل تطبيق سهل الكويت لهواتف أبل Sahel APP for Iphone

أعلنت الدكتورة رنا الفارس وزيرة الأشغال عن تدشين النسخة التجريبية من تطبيق سهل الكويت رسميًا لهواتف الأندرويد وهواتف أبل على المنصات الرسمية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق سهل الكويت لهواتف الايفون، حيث أنه بعد تثبيت التطبيق على هاتفك يمكنك إنجاز عشرات المعاملات مع الجهات الحكومية الكويتية عبره، وقالت الدكتورة رنا الفارس أن تطبيق سهل الكويتي يصدر بشكل رسمي يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 خلال الملتقى التكنولوجي الأول الذي يعقد في مركز جابر الثقافي.

تحميل تطبيق سهل الكويتي لهواتف الايفون

تطبيق سهل هو أبلكيشن حكومي كويتي يقدم الخدمات الحكومية الموحدة للمواطن والمقيم في دولة الكويت، حيث يضم التطبيق في بدايته 13 وزارة وجهة حكومية في مقدمتها وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية وبنك الائتمان الكويتي، وخلال الفترة القادمة سوف تنضم كل الجهات الحكومية للتطبيق، رابط تحميل تطبيق سهل الكويتي لهواتف الأيفون:

https://apps.apple.com/kw/app/sahel-%D8%B3%D9%87%D9%84/id1581727068

رابط تنزيل تطبيق سهل الكويت للأندرويد

https://play.google.com/store/apps/details?id=kw.gov.sahel

ويعتبر تدشين هذا التطبيق نقله هائلة في عالم الخدمات الحكومية الكويتي، حيث ستقدم تلك الخدمات بمعايير دولية، وفي وقت قياسي.