“تطبيق سهل الكويت”.. منصة موحدة للخدمات الإلكترونية في الدولة Sahel APP Kuwait

بواسطة محمود عطا الله
تطبيق سهل الكويت تطبيق سهل الكويت

يترقب الجميع في الكويت موعد صدور تطبيق سهل لهواتف الأندرويد ولأيفون بعدما أكدت الدكتورة رنا الفارس أن التطبيق سوف يصدر قريبًا، هذا ومن المرتقب أن يحقق تطبيق سهل الكويت قفزة كبيرة في الخدمات الحكومية في الدولة، ليجعلها تُضاهي الدولة الأوروبية وأمريكا في تلك النوعية من الخدمات والتي تعتبر أساسية سواء للمواطنين والمقيمين في الدولة.

تطبيق سهل الكويت Sahel APP

من خلال تطبيق سهل، سوف تتمكن من إنجاز معاملتك الإلكترونية مع معظم الجهات الحكومية، حيث تقوم أولا بإنشاء حساب على تطبيق الكويت وتتعامل من خلال مع كافة الجهات الحكومية المضافة على التطبيق، في بداية عمل التطبيق سوف تكون هناك 11 جهة حكومية في مقدمتها وزارة الداخلية، وسوف يقوم التطبيق بإشعارك بكثير من الأمور التي تخصك ومنها على سبيل الذكر مخالفات المرور، بخصوص موعد صدور تطبيق سهل الكويت فمن المرتقب أن يكون خلال الربع الأخير من 2021.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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