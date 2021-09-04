“تطبيق سهل الكويت”.. هيئة المعلومات المدنية تُغرد

يبدو أن تنزيل تطبيق سهل الكويت للأندرويد وأبل سوف يكون قريبًا جدًا، فقد غردت هيئة المعلومات المدنية منذ قليل تغريد تخص Sahel APP Kuwait قالت فيها “تخيل بدون أوراق حكومية” ووضعت في التغريدة الوسم “سهل”، هذا وقد صرح المتحدث الرسمي لتطبيق سهل الكويت الإعلامي يوسف كاظم أن التطبيق سوف يكون متوفر على المتاجر الإلكترونية قريبًا، وأن التطبيقات المتواجدة حاليا ليس لها علاقة بالتطبيق الحكومي الكويتي المرتقب.

ما هو تطبيق سهل الكويت؟

كما ذكرنا من قبل، تحميل وموعد صدور تطبيق سهل الكويت سوف يكون خلال الأيام القليلة القادمة، وتطبيق سهل هو تطبيق حكومي سيضم في بدايته 13 جهة حكومية في مقدمتها وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية، حيث تتمكن من خلال هذا التطبيق من إجراء معاملاتك وأنت في مكانك، وتعتبر تلك الخطوة نهاية للأوراق الحكومية، حيث تستطيع إنجاز معاملتك الحكومية في دقائق.