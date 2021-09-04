“تطبيق سهل الكويت”.. هيئة المعلومات المدنية تُغرد

بواسطة محمود عطا الله
تطبيق سهل الكويت تطبيق سهل الكويت

يبدو أن تنزيل تطبيق سهل الكويت للأندرويد وأبل سوف يكون قريبًا جدًا، فقد غردت هيئة المعلومات المدنية منذ قليل تغريد تخص Sahel APP Kuwait قالت فيها “تخيل بدون أوراق حكومية” ووضعت في التغريدة الوسم “سهل”، هذا وقد صرح المتحدث الرسمي لتطبيق سهل الكويت الإعلامي يوسف كاظم أن التطبيق سوف يكون متوفر على المتاجر الإلكترونية قريبًا، وأن التطبيقات المتواجدة حاليا ليس لها علاقة بالتطبيق الحكومي الكويتي المرتقب.

ما هو تطبيق سهل الكويت؟

كما ذكرنا من قبل، تحميل وموعد صدور تطبيق سهل الكويت سوف يكون خلال الأيام القليلة القادمة، وتطبيق سهل هو تطبيق حكومي سيضم في بدايته 13 جهة حكومية في مقدمتها وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية، حيث تتمكن من خلال هذا التطبيق من إجراء معاملاتك وأنت في مكانك، وتعتبر تلك الخطوة نهاية للأوراق الحكومية، حيث تستطيع إنجاز معاملتك الحكومية في دقائق.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

معنى آلاء في لغة العرب وهل ورد في القرآن الكريم

أخبار العالم

تدشيّن رابط حجز المواعيد المجدولة للمجلس الطبي في دولة الكويت


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.