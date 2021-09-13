تطبيق سهل على تويتر.. تعرف على رابط الحساب الرسمي

تطبيق سهل الكويت هو حديث الساعة حاليًا في الدولة بعد تدشين أول تطبيق للخدمات الحكومية الموحدة للمواطنين والمقيمين، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حساب تطبيق سهل الكويت على تويتر، والذي تم تدشينه فعليا للتواصل مع الجمهور وتلقي الاستفسارات والأسئلة، ومن الجدير بالذكر أن النسخة التجريبية من تطبيق سهل الحكومي الكويتي تم تدشينها أمس، على أن يتم تدشين التطبيق بصورة رسمية مساء منتصف سبتمبر 2021 الجاري.

تطبيق سهل الكويت على تويتر

نوهت الوزيرة الدكتورة رنا الفارس إلى حساب التطبيق الرسمي على موقع Twitter لتلقي الاستفسارات وللتواصل مع الجميع والاستماع إلى كل الآراء، ويضم تطبيق سهل في مرحلته الأولى 13 وزارة وجهة حكومية كويتية، يمكن للمواطن والمقيم إنجاز معاملاته عبر التطبيق بشكل موحد وعصري وسريع، رابط حساب تطبيق سهل الكويت على تويتر هو:

https://twitter.com/sahelkw

هذا وقد وصل متابعي الحساب في أول 24 ساعة من صدور النسخة التجريبية ما يقرب من 5 ألاف متابع.