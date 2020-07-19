تطبيق كويتيون بلا رواتب وزارة الشؤون APP Store

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل عن تدشين منصة تسجيل كويتيون بلا رواتب ممن تضرروا خلال الفترة الصعبة السابقة على الجميع، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق كويتيون بلا رواتب على أب ستور والذي تم إطلاقه رسميًا، بينما أكدت وزارة الشؤون أن تطبيق كويتيون بلا رواتب على أندرويد سيكون متاح خلال الساعات القادمة، من المرتقب أن يشهد التطبيق الجديد إقبال من الكثيرين من المواطنين.

خطوات التسجيل في تطبيق كويتيون بلا رواتب

1- التسجيل للمواطنين الكويتيين ممن تضرروا بسبب الظروف الصعبة خلال الفترة من 12 مارس حتى 30 يونيو 2020.

2- من القائمة الرئيسية في تطبيق كويتيون بلا رواتب تختار التسجيل.

3- الخطوة التالية اختيار نوع الطلب، قطاع حكومي أو قطاع عام.

4- تُدخل البيانات الأساسية الخاصة بك على الطلب.

5- رفع المرفقات.

6- تقديم الطلب.

رابط تطبيق كويتيون بلا راتب

كما أكدت وزارة الشؤون الإجتماعية أنه سوف يتم توفير تطبيق كويتيون بلا رواتب للأندرويد قريبًا جدا، وأن التطبيق المتوفر حاليًا للاب ستور للأيفون، طريقة التسجيل سهلة على البرنامج، رابط تحميل التطبيق هو:

https://apps.apple.com/app/id1523471343

تلك المبادرة مخصصة للكويتيين فقط، ولن يتم الالتفات لأي طلبات غير ذلك.