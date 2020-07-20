Take a fresh look at your lifestyle.


تطبيق هويتي الكويت وطريقة التحقق من البطاقة المدنية الرقمية عبر موبايل آخر

بواسطة محمود عطا الله
تنزيل برنامج هويتي الكويت تطبيق هويتي للأندرويد

نشرت هيئة المعلومات المدنية بالكويت، طريقة التحقق من البطاقة المدنية الرقمية عبر موبايل آخر وعن طريق تطبيق هويتي للأندرويد والأيفون، وذلك في خطوات سهلة وبسيطة وسريعة أيضًا، في نقله تكنولوجية هامة تدعم العمل بتلك البطاقة الرقمية، هذا ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة الكويتية قد قررت رسميًا اعتماد البطاقة المدنية الرقمية في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة، مما يُعطي الكويت دفعة قوية نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.

تطبيق هويتي للأندرويد وطريقة التحقق من البطاقة المدنية الرقمية

  • يقوم الشخص المراد التحقق من هويته بفتح تطبيق هويتي، ويختار رمز التحقق، وإظهار الكود لمسحه.
  • يقوم الشخص الراغب في التحقق من البطاقة الرقمية بفتح تطبيق هويتي، ويختار أيقونة التحقق من هوية أخرى.
  • يقوم الشخص الراغب في التحقق بمسح الكويت، ويظهر أمامه كل بيانات الشخص صاحب البطاقة المدنية.
  • حيث تظهر بيانات صاحب البطاقة: البيانات الشخصية، العنوان والسكن، بيانات البطاقة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

وزارة الداخلية الكويتية الإقامات ورابط حجز موعد

أخبار العالم

الكويت.. إعلان موعد أول ذي الحجة بعد قليل

أخبار العالم

هيئة المعلومات المدنية تنشر رقم الواتساب لاستقبال استفسارات المراجعين

أخبار العالم

طريقة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي عن طريق موقع المغلف الإلكتروني

أخبار العالم

تطبيق هويتي للأندرويد لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية ورابط تنزيل البرنامج Kuwait…

أخبار العالم

تطبيق كويتيون بلا رواتب وزارة الشؤون APP Store

أخبار العالم

أخبار صحة أمير الكويت الأمير صباح الأحمد اليوم الأحد

أخبار العالم

منصة حجز مواعيد البطاقة المدنية في الكويت وأخذ الباركود

أخبار العالم

موقع المغلف الإلكتروني للبطاقة المدنية وطريقة التجديد للكويتي وغير الكويتي واستكمال…

أخبار العالم

وزارة التجارة الكويتية | إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.