تطبيق هويتي الكويت وطريقة التحقق من البطاقة المدنية الرقمية عبر موبايل آخر

نشرت هيئة المعلومات المدنية بالكويت، طريقة التحقق من البطاقة المدنية الرقمية عبر موبايل آخر وعن طريق تطبيق هويتي للأندرويد والأيفون، وذلك في خطوات سهلة وبسيطة وسريعة أيضًا، في نقله تكنولوجية هامة تدعم العمل بتلك البطاقة الرقمية، هذا ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة الكويتية قد قررت رسميًا اعتماد البطاقة المدنية الرقمية في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة، مما يُعطي الكويت دفعة قوية نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.

تطبيق هويتي للأندرويد وطريقة التحقق من البطاقة المدنية الرقمية

يقوم الشخص المراد التحقق من هويته بفتح تطبيق هويتي، ويختار رمز التحقق، وإظهار الكود لمسحه.

يقوم الشخص الراغب في التحقق من البطاقة الرقمية بفتح تطبيق هويتي، ويختار أيقونة التحقق من هوية أخرى.

يقوم الشخص الراغب في التحقق بمسح الكويت، ويظهر أمامه كل بيانات الشخص صاحب البطاقة المدنية.

حيث تظهر بيانات صاحب البطاقة: البيانات الشخصية، العنوان والسكن، بيانات البطاقة.