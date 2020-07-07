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تطبيق هويتي لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية

بواسطة محمود عطا الله
رابط تطبيق هويتي الكويت لتفعيل البطاقة المدنية رابط تطبيق هويتي الكويت لتفعيل البطاقة المدنية

رابط تنزيل تطبيق هويتي للأندرويد والأيفون لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية هو أهم ما يشغل تفكير الجميع الجميع في الكويت، بعدما أعلن مجلس الوزراء عن اعتماد البطاقة المدنية الرقمية كمستند معتمد أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفرت روابط تحميل تطبيق هويتي الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، حيث يتوجب أن تكون البطاقة المدنية الأصلية سارية المفعول كي تُفعل البطاقة الرقمية، قرار مجلس الوزراء باعتماد البطاقة الرقمية صدر في السابع من يوليو 2020، التطبيق الجديد يعتبر قفزة كبيرة للمستقبل الرقمي.

1 طريقة تفعيل البطاقة مدنية الرقمية على تطبيق هويتي
2 رابط تطبيق هويتي لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية

طريقة تفعيل البطاقة مدنية الرقمية على تطبيق هويتي

  • بداية التسجيل على تطبيق هويتي لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية بالكويت تكون مع اختيار التسجيل عبر الهاتف الذكي.
  • تُدخل بعد ذلك بياناتك الشخصية، الرقم المدني، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف النقال.
  • الخطوة التالية لتفعيل البطاقة على تطبيق هويتي ان تلتقط صورة واضحة.
  • يتم إرسال رقم التحقق للبريد الإلكتروني.
  • تُدخل رمز التحقق في الخانة المطلوبة.
  • بذلك تكون قد حصلت على بطاقتك الرقمية المعتمدة.

رابط تطبيق هويتي لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية

تطبيق هويتي الكويتي للأندرويد والأيفون دشنته هيئة المعلومات المدنية بالكويت، ويقدم لكم التطبيق بطاقة مدنية رقمية معتمدة في إثبات الهوية والتوقيع الإلكتروني، ورابط التطبيق هو:
رابط تطبيق هويتي أبل
رابط تطبيق هويتي للأندرويد
هذا ومن المرتقب أن يبدأ الجميع في الكويت من المواطنين والمقيمين في تفعيل البطاقات الرقمية، لما لها من مزايا كثيرة، خاصة بعد اعتمادها رسميًا من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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