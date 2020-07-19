تطبيق هويتي لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية Kuwait Mobile ID

أصبح تنزيل تطبيق هويتي بالكويت هو مطلب الجميع من المواطنين والمقيمين بعدما قررت الحكومة الكويتية اعتماد البطاقة الرقمية في المعاملات الحكومية وغير الحكومية، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق هويتي للاندرويد والأيفون، حيث يستطيع الكويتي وغير الكويتي من خلال تطبيق هويتي تفعيل البطاقة المدنية الرقمية، وقد نشرت هيئة المعلومات المدنية طريقة وخطوات تفعيل البطاقة المدنية على الموبايل، لاستخدامها بعد ذلك في كافة المعاملات.

تطبيق هويتي للأندرويد وخطوات تفعيل البطاقة المدنية الرقمية

1- أول خطوات تفعيل البطاقة المدنية الرقمية على تطبيق هويتي للأندرويد وأيفون عن طريق اختيار التسجيل عبر الموبايل.

2- تسجيل البيانات الشخصية الأساسية لصاحب البطاقة المدنية: الرقم المدني، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني.

3- تلتقط صورة واضحة للوجه.

4- يرسل تطبيق هويتي رمز التحقق إلى الموبايل الخاص بك، تُدخل رقم التحقق في الخانة المخصصة.

5- الخطوة الأخيرة تقوم بتحديد الرقم السري.

6- بذلك قد قمت بتفعيل هويتك الرقمية.





رابط تنزيل تطبيق هويتي للأندرويد والأيفون

دشنت هيئة المعلومات المدنية رابط تنزيل برنامج هويتي للأندرويد على المتجر الإلكتروني لجوجل، ونسخة الأيفون على app store، وتعتبر البطاقة المدنية الرقمية تقله كبيرة في عالم الخدمات الحكومية بدولة الكويت، رابط تحميل تطبيق هويتي هو:

تطبيق هويتي للأندرويد

تطبيق هويتي للأيفون

هذا ومن المرتقب أن تتوجه كل الجهات الحكومية وغير الحكومية في الكويت خلال الأيام القادمة باعتماد البطاقة المدنية الرقمية.