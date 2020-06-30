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تطبيق وافي الكويت لحجز مواعيد وزارة الشؤون الاجتماعية WAFI

بواسطة محمود عطا الله
تطبيق وافي لحجز موعد وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت تطبيق وافي لحجز موعد وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت

رابط تنزيل تطبيق وافي الكويت لحجز مواعيد وزارة الشؤون الاجتماعية سيكون هو الطريقة الحديثة لحجز موعد مراجعة في إدارات الوزارة المتنوعة وذلك مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت، هذا وسوف يحقق تطبيق وافي الكويت سهولة وسرعة حجز المواعيد لمن يريد مراجعة الوزارة، وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت أنها لن تستقبل أي مُراجع بدون أن يحجز موعد مُسبق للمراجعة، وأضافت أن قوة العمل مع بداية المرحلة الثانية هي 30%.

رابط تطبيق وافي الكويت لحجز موعد وزارة الشؤون الاجتماعية

وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية تنزيل تطبيق وافي الكويت للأنظمة التشغيل الأندرويد والأيفون، ومن الصفحة الرئيسية لتطبيق وافي تختار حجز موعد، بعدها تظهر لك استمارة الحجز، وتكتب فيها بياناتك المطلوبة ومنها: الرقم المدني، والأسم، ورقم الهاتف النقال، والبريد الإلكتروني، الرابط هو:
رابط تطبيق وافي لحجز مواعيد الشؤون الاجتماعية
بعد ذلك تختار اليوم والموعد المناسب لك بعد انتهاء التسجيل، تحصل على باركود زيارة وزارة الشؤون.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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