تطبيق وافي الكويت لحجز مواعيد وزارة الشؤون الاجتماعية WAFI

رابط تنزيل تطبيق وافي الكويت لحجز مواعيد وزارة الشؤون الاجتماعية سيكون هو الطريقة الحديثة لحجز موعد مراجعة في إدارات الوزارة المتنوعة وذلك مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت، هذا وسوف يحقق تطبيق وافي الكويت سهولة وسرعة حجز المواعيد لمن يريد مراجعة الوزارة، وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت أنها لن تستقبل أي مُراجع بدون أن يحجز موعد مُسبق للمراجعة، وأضافت أن قوة العمل مع بداية المرحلة الثانية هي 30%.

رابط تطبيق وافي الكويت لحجز موعد وزارة الشؤون الاجتماعية

وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية تنزيل تطبيق وافي الكويت للأنظمة التشغيل الأندرويد والأيفون، ومن الصفحة الرئيسية لتطبيق وافي تختار حجز موعد، بعدها تظهر لك استمارة الحجز، وتكتب فيها بياناتك المطلوبة ومنها: الرقم المدني، والأسم، ورقم الهاتف النقال، والبريد الإلكتروني، الرابط هو:

رابط تطبيق وافي لحجز مواعيد الشؤون الاجتماعية

بعد ذلك تختار اليوم والموعد المناسب لك بعد انتهاء التسجيل، تحصل على باركود زيارة وزارة الشؤون.