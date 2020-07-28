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تطبيق Kuwait Mosafer.. تعرف إلى رابط الموقع الإلكتروني الكويتي لتسهيل إجراءات السفر

بواسطة محمود عطا الله
رابط تطبيق كويت مسافر رابط تطبيق كويت مسافر

كل مسافر من وإلى دولة الكويت الآن يبحث عن رابط تطبيق كويت مسافر لذي يساعد على إنجازات خدمات ومعاملات التجهيز للسفر من وإلى دولة الكويت، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير رابط برنامج كويت مسافر على شبكة الإنترنت، هذا الموقع الذي دشنته الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، لتسهيل إجراءات السفر، وتجهيز أوراق المسافر إلكترونيًا وعن بُعد، دون الحاجة للذهاب شخصيًا إلى أماكن تلك المعاملات قبل السفر.

1 تطبيق كويت مسافر
2 رابط تطبيق كويت مسافر

تطبيق كويت مسافر

هو موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، يحقق نقلة نوعية للمسافر عبر مطار الكويت، حيث يستطيع المسافر من خلال تطبيق كويت مسافر، إنهاء كافة إجراءات السفر إلكترونيًا عبر البرنامج وشبكة الإنترنت، يتوفر برنامج كويت مسافر باللغتين العربية والإنجليزية، يوفر كل شئ للمسافر، سواء كان يطلب الخدمة من منزله، أو من المطار، وحتى صعوده إلى سلم الطائرة، كما يستطيع المسافر التواصل من خلال التطبيق مع إدارة المطار.

رابط تطبيق كويت مسافر

إذا كنت تدخل على موقع كويت مسافر لأول مرة، عليك بإنشاء حساب جديد، وذلك بالدخول عبر تسجيل دخول من الواجهة الرئيسية للموقع، ثم تختار إنشاء حساب جديد وتسجل بياناتك الشخصية، بعدها تقوم بتجهيز كافة إجراءات السفر عبر البرنامج، حيث أنه من الضروري التسجيل على هذا البرنامج للمسافر، رابط تطبيق كويت مسافر هو:
https://kuwaitmosafer.com/home.html
هذا وقد دخلت دولة الكويت في المرحلة الثالثة من خطة الدولة الهادفة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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