تطعيم الإنفلونزا حجز موعد مراكز الصحة الوقائية الكويت

بدأت حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في الكويت منذ منتصف أكتوبر الجاري ضمن استعدادات الدولة ووزارة الصحة الكويتية لموسم شتاء 2020-2021، ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد تطعيم الكويت ومواعيد التطعيم في كل مراكز الصحة الوقائية المنتشرة في كل مناطق الكويت الصحية، خبراء الصحة في العالم، أكدوا أنَّ تطعيم الإنفلونزا هام جدًا نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا.

مواعيد تطعيم الإنفلونزا في الكويت

نشرت وزارة الصحة، مواعيد التطعيم في مراكز الصحة الوقائية ضد الإنفلونزا الموسمية شتاء 2020-2021، حيث تعمل المراكز خلال الفترة الصباحية من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 1.30 بعد الظهر، وذلك من الأحد إلى الخميس، ويوم السبت من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، بينما تعمل بعض مراكز التطعيم لفترة مسائية من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة مساء.

رابط حجز موعد تطعيم الكويت

أكدت وزارة الصحة الكويتية، أنه لن يُسمح بتطعيم أي شخص لم يحصل على موعد مُسبق عبر الموقع الإلكتروني، هذا ويذكر أن حملة التطعيم في الكويت موجهة للمواطنين الكويتيين، كما طالبت الوزارة كل من يحضر للتطعيم أن يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند زيارة المركز الصحي، رابط حجز موعد تطعيم الكويت هو:

http://eservices.moh.gov.kw/SPCMS/

يجب ن يحتفظ المراجع للتطعيم ببيانات الحجز والباركود على هاتفه النقال حتى موعد التطعيم.