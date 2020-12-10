أعلنت الكويت رسميًا، عن بدء تلقي طلبات التسجيل للراغبين في الحصول على تطعيم كورونا رسميًا، وذلك عبر موقع وزارة الصحة الرسمي على شبكة الإنترنت، وقد تعاقدت الدولة رسميًا على عقار التطعيم ضد فايروس كورونا، وسوف يتواجد في البلاد خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تنتظر الدولة اعتماد المنظمات المعنية للقاح فايزر.

رابط حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

جهزت دولة الكويت بالفعل أماكن تلقي لقاح كورونا، من ضمنها صالة كبيرة مجهزة تجهيز عالي وهي بأرض المعارض، وأكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، أنه من المرتقب أن يتم تطعيم 10 آلاف مواطن يوميًا من خلال مراكز التطعيم المنتشرة في الدولة، هذا ومن المرتقب أن يتواجد لقاح كورونا في الكويت قبل نهائية عام 2020، رابط حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت هو:

https://cov19vaccine.moh.gov.kw/SPCMS/CVD_19_Vaccine_RegistrationAr.aspx

حيث يتم التسجيل من خلال البيانات الشخصية، يذكر ان أول الفئات لتلقي اللقاح ستكون الصفوف الأمامية، وكبار السن من المواطنين فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة.