تطوراتٍ هامة على الساحة الليبية| والقيادة العامة للقوات المُسلحة هُناك تُصدر بيان عاجل

الساحة الليبية على صفيح ساخن منذ عدة أشهر، فلقد تكونت الإرادة لدى الجيش والشعب الليبي لكي تتوحد البلاد تحت راية موحدة وبإرادة الشعب بعيداً عن سيطرة الإرهاب والميليشيات المُسلحة التي تُنفذ وبشكل فج طموحات وأجندات القوى الخارجية والتي أصبحت تُعادي مصالح الشعب الليبي وفي مقدمة تلك الجهات والقوى الخارجية تركيا وقطر، وظلت المعركة دائرة بين الجيش الوطني الليبي الذي حاصر ميليشيات الإرهاب داخل العاصمة طرابلس ومُحيطها منذ أن بدأ الجيش الليبي تحركاته الشاملة لتحقيق هذا الهدف، ومنذ قليل جاء عن القيادة العامة للقوات المُسلحة الليبية بيان هام وعاجل، يؤشر على تطور الأوضاع بشكل كبير على الساحة الليبية ويُنذر بل ويؤكد أن الحسم قد اقترب وبشدة.. فإليكم التفاصيل.







بيان هام من الجيش الليبي

حيث أعلن ومنذ قليل الجيش الوطني الليبي وذلك عبر بيان عاجل صادر عن القيادة العامة التابعة له، أن معركة الحسم قد بدأت بالفعل، وان هناك قصف عنيف ومُركز تقوم به الآن القوات الجوية والمدفعية الليبية ضد الميليشيات المسلحة المتمركزة قرب العاصمة طرابلس وذلك تمهيداً لاقتحامها.







وأعلن الجيش الليبي في بيانه، أن جميع أفرع القوات المسلحة تشارك الآن في تلك العملية جواً وبراً وبحراً، عبر قصف تمهيدي لتحرير العاصمة من قبضة تلك الميليشيات المسلحة والتي تتبع قوى خارجية تعمل ضد مصالح ليبيا وأكد البيان أن القوات البرية تهاجم الآن مُعسكر اليرموك الذي يتبع تلك الميليشيات جنوبي طرابلس.

وأهابت القوات المسلحة الليبية عبر بيانها من القيادة العامة بالمواطنين بضرورة الابتعاد وتجنب مناطق القصف والاشتباك وعدم تمكين المليشيات من استغلالهم كدروع بشرية.