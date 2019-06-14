تطور جديد بحادثة بحر عُمان | سفن إيرانية حربية تتدخل وتمنع بالقوة أي عملية سحب للناقلة التي تم مُهاجمتها

من الواضح أن الملف الخليجي وما يُحيط به من توترات شديدة تتسارع خلال الساعات لن يقف عند حد من التهدئة المطلوبة، فمنذ ساعات اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر إيران بوقوفها وراء عملية تخريب ناقلتي النفط بخليج عمان أمس الخميس، وأكدت تقارير أمريكية سعي طهران للسيطرة على مضيق هرمز وتضيق وان لم يكن منع مرور سفن النفط من خلاله .

بعدها صدرت أنباء عن مصادر عسكرية أمريكية تم نقلها عبر قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن الطاقم التابع للناقلة النرويجية التي تم تنفيذ هجمات أمس ضدها مما أدى لتعطلها واحتراق أجزاء منها وسط بحر عُمان، هو الآن مُحتجز من قبل إيران، وسط رفض إيراني لتسليمه حتى الساعة، ووسط تحركات من مدمرات أمريكية تم تحريكها للمنطقة التي شهدت حادثة استهداف ناقلتي النفط، تُفيد أنباء الساعة أن هناك تطور جديد من قبل إيران بشأن ناقلة النفط المدمرة وسط خليج عمان ننقل لكم تفاصيله في السطور التالية .

أحدث تطورات حادثة خليج عُمان

حيث أكد مسئول أمريكي قامت منذ قليل عدد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية بنقل تصريحاته، أنه أثناء محاولات لنقل وسحب السفينة التي تتبع شركة نرويجية اُستهدفت أمس بعملية تخريبية قامت سفن تابعة للبحرية الإيرانية بمنع تلك المحاولات بالقوة وأوقفت أي إجراء من شأنه سحب تلك السفينة من المنطقة من قبل الشركة المالكة .

ويبدو أن الأمر وصل إلى حد من الاشتعال يجب الحذر منه والترقب نحوه، فلا يخفى أن منطقة بحر عُمان الآن أصبحت مسرحاً مُشتعلاً لتحركات الزوارق الإيرانية العسكرية في مواجهة المدمرات الأمريكية، وذلك بعد ساعات من وقوع حادثة الهجوم على ناقلات النفط، وهو ما ينبأ بتطور الأمور في أي لحظة .