تظليل السيارات في الكويت.. تعرف على تفاصيل قانون المرور بخصوص زجاج المركبة

تظليل زجاج السيارات في الكويت ودول الخليج العربي أمر هام بسبب عدة عوامل منها أشعة الشمس الحارة، لذلك وضعت دولة الكويت نسب تظليل للسيارات قانونية يجب أن يلتزم بها مالك السيارة وشركات تظليل السيارات وورش الزينة، حيث صدر قانون في أكتوبر 2020 يُحدد نسب التظليل وكيفية رفع المخالفة للمخالفين، ومن أهم العوامل التي أدت إلى السماح بنسب معينة لتظليل السيارات إلى جانب الظروف المناخية: السيارات الحديثة التي بها نسبة تظليل قانونية في الزجاج، أسباب طبية تمنع قائدي السيارات من التعرض للشمس، سماح بعض الدول الخليجية بنسب تظليل لزجاج السيارات.

قانون تظليل السيارات في الكويت

كما ذكرنا من قبل، صدر قرار وزاري في أكتوبر 2020، بتعديل مادة تظليل السيارات في الدولة، حيث تم السماح بتظليل وتلوين زجاج السيارات في الكويت، بشرط أن لا تقل درجة الشفافية عن 30% ولا تزيد عن 70% من شفافية الزجاج في كل الجوانب ما عدا الزجاج الأمامي المقابل للسائق والذي يجب أن يكون شفاف تمامًا، وفي حال وقوع مخالفة، يتم وضع قفل أمام تلك المخالفة على شاشة الكمبيوتر في المرور، ولا يتم فك القفل إلا بعد دخول السيارة للفحص الفني والموافقة على التظليل الجديد.