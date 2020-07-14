تعاني من مشاكل في النوم .. إليك أفضل التمارين للنوم بشكل جيد

نُشرت دراسة حول مشاكل في النوم ، وكشفت أنه نحو 20% من السكان حول العالم يعانون من مشاكل مثل الأرق ، أو الحرمان من النوم ، أو فترة نوم قصيرة، وبحسب الدراسة هناك عدة عوامل مسؤولة عن هذه المشاكل مثل الأزمات المالية أو مشاكل في العلاقات، وغيرها ، ولعل من أبرز الأمور التي تساعد في التخلص من تلك المشاكل في النوم ، التمارين الرياضية التي تلعب دورًا هامًا وتؤثر على عادات النوم، فهي لا تساعد في إنقاص الوزن وحسب، ولكنها أيضًا تنظم الإيقاع اليومي الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ ويساعد على النوم جيدًا.

مشاكل في النوم

تمارين للنوم بشكل جيد

فيما يلي نستعرض التمارين التي تساعد على النوم بشكل أفضل أو الحصول على نوم جيد وتشمل التالي:

التمارين الرياضية

وهي التمارين التي تُمارس بالهواء الطلق (التمارين الهوائية)، والمعروفة أيضًا باسم تمارين القلب، والتي هي عبارة عن أنشطة جسدية ترفع ضربات القلب، وتشمل الجري، والمشي، والسباحة، وركوب الدراجات، هذه التمارين ترفع درجة حرارة الجسم ، بعد 30- 90 دقيقة، ثم يبدأ الجسم في تبريد نفسه وهذا الانخفاض في درجة حرارة الجسم ينبه الجسم إلى وقت نومه، وبالتالي تعزيز النعاس.

تمارين التنفس العميق

تقوم تمارين التنفس العميق بتبطئة معدل ضربات القلب وتطبيع إيقاع التنفس، كما أنه يساعد على تقليل الإجهاد والتوتر في اليوم، وتقوم هذه التمارين بالتخلص من عوامل التشتيت، وتساعد الشخص على التركيز على التنفس، وهذا يهدئ ويريح الجسم والعقل، وبالتالي يساعد على النوم بشكل أسرع، ويُقترح إجراء تمارين التنفس العميق لمدة 10-15 دقيقة، قبل ساعتين على الأقل من النوم.

– تمارين القوة

يمكن أيضًا أن تكون تمارين القوة مثل التمارين والضغط على الساق، تمارين مفيدة لتعزيز النوم الجيد، حيث أظهرت دراسة أن ممارسة تمارين القوة يوميًا في الصباح تساعد الشخص على النوم بشكل أفضل في الليل، كما تساعد هذه التمارين في زيادة قوة العضلات، وهذا بدوره يساعد على تقوية العضلات على التعامل بشكل أفضل مع أعباء العمل اليومية، كما أنها تساعد في تحفيز العديد من الهرمونات التي تساعد على تحسين النوم.

اليوغا

تعتبر مشاكل النوم أكثر شيوعًا بين كبار السن، وقد أظهرت دراسة أن اليوغا اليومية، تساعد على تحسين جودة النوم عن طريق تقليل وقت النوم في الليل، وتقليل نوبات اضطراب النوم، وكذلك من خلال مساعدة الشخص على الاستيقاظ مفعمًا بالنشاط في الصباح.

أشياء يجب تجنبها قبل النوم

للحصول على نوم جيد لا بد من تجنب القيام ببعض الأمور قبل النوم ومن أبرزها :