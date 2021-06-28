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تعدد الأزواج للنساء وجمع المرأة بين 4 رجال في وقت واحد.. مشروع قانون يثير غضباً بهذه الدولة

بواسطة إسلام عوض
قانون تعدد الأزواج للنساء يثير موجة غضب واسعة قانون تعدد الأزواج للنساء يثير موجة غضب واسعة

سمعنا كثيراً عن تعدد الزوجات، لكن لأول يتبادر إلى ذهن البعض بأنه هناك تعدد الأزواج للنساء أو للمرأة، وكان هذا بالفعل هو مشروع قانون جديد في دولة جنوب أفريقيا أثار غضباً واسعاً في صفوف المواطنين والنشطاء المحافظين في هذا البلد.

1 قانون تعدد الأزواج للنساء يثير موجة غضب واسعة
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قانون تعدد الأزواج للنساء يثير موجة غضب واسعة

ويأتي هذا القانون المثير للجدل والذي تبنته الحكومة في دولة تتسم بدستورها المتحرر وفق ما يطلق عليه البعض، حيث أن دستور جنوب أفريقيا يسمح بزواج المثليين من النساء أو الرجال، وأمور أخرى توصف بالتحرر، ويقول بعض المهتمين والمتبنين لهذا القانون المثير للغضب والإشمئزاز، أن هذا القانون جاء للسيطرة على المرأة.

ووفق أحد المهتمين بقانون تعدد الأزواج للنساء، فإن الزوجة هي التي تختار أزواجها، ومن حقها أن تقوم بإبعاد أي زوج يسمح بإفساد العلاقة الزوجية بين أزواجها.

كما أن قانون تعدد الأزواج للمرأة المقترح من الحكمة في جنوب أفريقيا، ووفق مؤيدية فإنه يستر على الأزواج الذين لا ينجبون، وقد وافق بعض الرجال على القانون لإنجاب الأولاد، حتى لا يطعن في رجولته، كما أن البعض يبرر تعدد الأزواج للسيدة الواحدة بإشباع المرأة من ناحية العلاقة الزوجية، كما أنه يمنع خيانة الزوجة ويقلل الطلاق بسبب الخيانات.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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