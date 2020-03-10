تعرف الفارق بين مرض كوفيد 19 “فيروس كورونا” و الإنفلونزا

قد يصعب على الغالبية من الأشخاص التمييز ومعرفة الفارق بين مرض كوفيد 19 “فيروس كورونا” و الإنفلونزا ، في ظل ظهور الفيروس الجديد وغياب المعلومات الكافية حوله ، ولا سيما في موسم تفشي الإنفلونزا العادية ، التي تصيب عشرات الملايين وتقتل عشرات الآلاف كل موسم ، ومع تفشي وانتشار الفيروس القاتل الجديد واستحواذه على اهتمام كافة دول العالم وتصدر أنباء مرض “كوفيد 19” وكالات الأنباء العالمية وبات على رأس قائمة أولويات الدول قاطبة ، كان لا بد من الوقوف على أبرز الفوارق واوجه الشبه بين المرضين.

الفارق بين مرض كوفيد 19 “فيروس كورونا” و الإنفلونزا

ما هي أبرز الفوارق بين كورونا والإنفلونزا العادية

في نوفمبر الماضي 2019 قررت منظمة الصحة العالمية إطلاق اسم رسمي على فيروس كورونا الجديد وهو “سارس-كوف-2” SARS-CoV-2 ، أما المرض الذي يسببه هذا الفيروس فأُطلق عليه اسم “كوفيد-19” COVID-19.

وتتجلى أبرز الفوارق بين فيروس كورونا والإنفلونزا فيما يلي:

الفوارق في الأعراض