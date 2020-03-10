تعرف الفارق بين مرض كوفيد 19 “فيروس كورونا” و الإنفلونزا
قد يصعب على الغالبية من الأشخاص التمييز ومعرفة الفارق بين مرض كوفيد 19 “فيروس كورونا” و الإنفلونزا ، في ظل ظهور الفيروس الجديد وغياب المعلومات الكافية حوله ، ولا سيما في موسم تفشي الإنفلونزا العادية ، التي تصيب عشرات الملايين وتقتل عشرات الآلاف كل موسم ، ومع تفشي وانتشار الفيروس القاتل الجديد واستحواذه على اهتمام كافة دول العالم وتصدر أنباء مرض “كوفيد 19” وكالات الأنباء العالمية وبات على رأس قائمة أولويات الدول قاطبة ، كان لا بد من الوقوف على أبرز الفوارق واوجه الشبه بين المرضين.
الفارق بين مرض كوفيد 19 “فيروس كورونا” و الإنفلونزا
ما هي أبرز الفوارق بين كورونا والإنفلونزا العادية
في نوفمبر الماضي 2019 قررت منظمة الصحة العالمية إطلاق اسم رسمي على فيروس كورونا الجديد وهو “سارس-كوف-2” SARS-CoV-2 ، أما المرض الذي يسببه هذا الفيروس فأُطلق عليه اسم “كوفيد-19” COVID-19.
وتتجلى أبرز الفوارق بين فيروس كورونا والإنفلونزا فيما يلي:
الفوارق في الأعراض
- كلا الفيروسان لهما أعراض متشابهة كالحمى والسعال وآلام الرأس والعضلات والإرهاق، فيعاني المريض بكلا المرضين من الحمى وارتفاع حرارة الجسم، ولكنها نادرة في الإنفلونزا العادية، بينما هي أساسية وقوية عند مريض كورونا الجديد، وقد تترافق بالتقيؤ والإسهال.
- في كلا المرضين يعاني المريض من التعب والإرهاق، ولكنهما خفيفين في مرض الإنفلونزا ، في حين أساسيين وحادين وقويين لدى مريض كوفيد-19.