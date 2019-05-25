تعرف على تفاصيل سفينة خوفو التى يحتفل بذكراها “جوجل” اليوم

منذ قليل غير محرك البحث العالمي “جوجل” شعار صفحته للإحتفال بذكرى اكتشاف مراكب الشمس التى تُعرف بسفينة خوفو، وهذه هى عادة محرك البحث العالمى فى الإحتفال بالأشياء العظيمة التى غيرت وساهمت فى تاريخ البشرية، ونحن معكم فى هذا المقال من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” نوضح لكم أبرز المعلومات حول هذا الإكتشاف، فتابعونا.

اكتشاف سفينة خوفو

تم العثور على سفينة خوفو فى محيط الهرم الأكبر، وهى عبارة عن 7 مراكب منهم 5 مراكب للملك خوفو و2 لأهرام الملكات، وجدير بالذكر أن أول مركب شمس أولى قد تم اكتشافها على يد عالمنا المصرى الكبير كمال الملاح فى عام 1954م ولكنها كانت تحتاج إلى اعادة تركيب مرة أخرى، وبعد تركيبها تم عرضها فى محتف مركب الشمس الموجود بالجيزة لتكون منذ ذلك الحين اكتشاف أثرى عظيم يلعب دوراً هاماً فى جذب السياح إلى مصر.

صور سفينة خوفو

هناك العديد من الصور الموضحة لشكل سفينة خوفو، نعرض لكم أبرزها التى تٌبين ملامح وشكل السفين كالتالى:

نرجو أن نكون أوضحنا أبرز المعلومات لكم عن هذا الموضوع الشيق، ونحن مستعدين لتلقى أسئلتكم والإجابة عليها خلال الساعات القادمة