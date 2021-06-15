Take a fresh look at your lifestyle.


تعرف على حالة الطقس في الكويت غدًا الأربعاء 16 يونيو 2021

بواسطة محمود عطا الله
طقس الكويت غدا طقس الكويت غدا

نستعرض معكم من خلال هذا التقرير تنبؤات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الكويت يوم غدًا الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021 ونقدم درجات الحرارة المتوقعة على بعض مناطق الدولة وحالة البحر، وهل سيكون مناسب للأعمال البحرية أم لا؟، وطقس الكويت اليوم الثلاثاء شهد أجواء حارة ومغبرة على معظم مناطق الدولة، حيث تواجد الغبار بسبب ارتفاع سرعة الرياح الشمالية الغربية المحملة بالرمال والأتربة، وتدنت الرؤية الأفقية كما انعدمت في بعض الأماكن المكشوفة.

حالة الطقس في الكويت غدًا الأربعاء 16 يونيو 2021

تقول تنبؤات الأرصاد الجوية عن طقس الكويت غدا الأربعاء أن الأجواء ستكون حارة ومغبرة، حيث تتواصل الرياح الشمالية الغربية المحملة بالرمال والأتربة، حيث من المتوقع أن تزيد سرعة الرياح يوم الأربعاء عن 60 كيلو متر في الساعة، مما سوف يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية بشكل كبير، الأربعاء غير مناسب للأعمال البحرية.

بخصوص درجات الحرارة غدا فقد تصل إلى 44 درجة مئوية في الكويت العاصمة والوفرة والعبدلي والسالمي، طقس العاصمة الكويت خلال الخمسة أيام القادمة، من الأربعاء حتى الجمعة طقس حار ومغبر مع نشاط قوي للرياح، فرص الغبار سوف تقل يومي السبت والأحد لكن الحرارة ستكون مرتفعة قد تصل إلى 47 درجة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

رابط حجز موعد اللقاح المضاد لكورونا في مملكة البحرين

أخبار العالم

توقعات الطقس قي الكويت غدًا الثلاثاء 15 يونيو 2021

أخبار العالم

هل تستمر العاصفة الترابية في الكويت لأكثر من شهر؟.. الأرصاد تُجيب

أخبار العالم

غبار الكويت مستمر يوم غدًا الإثنين

أخبار العالم

توقعات الطقس في الكويت غدًا الإثنين 14 يونيو 2021 وفرص تكون الغبار

أخبار العالم

تردد جديد قناة توم وجيري للأطفال على النايل سات

أخبار العالم

من هو الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح الذي تُوفي اليوم في الكويت؟

أخبار العالم

الاشتراك في مسابقة الحلم mbc وموعد سحب الـ 250.000 دولار

أخبار العالم

شاهد بالفيديو.. ضرب ماكرون صفعة قوية بالقلم على وجهه وتعليق الرئاسة والحكومة الفرنسية

أخبار العالم

طريقة حجز موعد مستوصف صحي الكويت


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.