تعرف على حالة الطقس في الكويت غدًا الأربعاء 16 يونيو 2021

نستعرض معكم من خلال هذا التقرير تنبؤات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الكويت يوم غدًا الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021 ونقدم درجات الحرارة المتوقعة على بعض مناطق الدولة وحالة البحر، وهل سيكون مناسب للأعمال البحرية أم لا؟، وطقس الكويت اليوم الثلاثاء شهد أجواء حارة ومغبرة على معظم مناطق الدولة، حيث تواجد الغبار بسبب ارتفاع سرعة الرياح الشمالية الغربية المحملة بالرمال والأتربة، وتدنت الرؤية الأفقية كما انعدمت في بعض الأماكن المكشوفة.

حالة الطقس في الكويت غدًا الأربعاء 16 يونيو 2021

تقول تنبؤات الأرصاد الجوية عن طقس الكويت غدا الأربعاء أن الأجواء ستكون حارة ومغبرة، حيث تتواصل الرياح الشمالية الغربية المحملة بالرمال والأتربة، حيث من المتوقع أن تزيد سرعة الرياح يوم الأربعاء عن 60 كيلو متر في الساعة، مما سوف يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية بشكل كبير، الأربعاء غير مناسب للأعمال البحرية.

بخصوص درجات الحرارة غدا فقد تصل إلى 44 درجة مئوية في الكويت العاصمة والوفرة والعبدلي والسالمي، طقس العاصمة الكويت خلال الخمسة أيام القادمة، من الأربعاء حتى الجمعة طقس حار ومغبر مع نشاط قوي للرياح، فرص الغبار سوف تقل يومي السبت والأحد لكن الحرارة ستكون مرتفعة قد تصل إلى 47 درجة.