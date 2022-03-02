تعرف على شروط المنافذ البرية لدخول الكويت 2022

أجرى تلفزيون الكويت لقاء مع العقيد يوسف المهيني مدير منفذ النويصب الحدودي بالإدارة العامة للمنافذ، تناول اللقاء شروط دخول الكويت 2022 برًا عبر المنافذ البرية الحدودية للمحصنين وغير مكتملي التحصين وغير المحصنين، بداية من نهاية فبراير وخلال الفترة القادمة، ووضعت الشروط بحسب توصيات وزارة الصحة، للحفاظ على سلامة الجميع، وأكد العقيد يوسف المهيني أن المعابر البرية الكويتية مفتوحة للقادمين والمغادرين على مدار 24 ساعة.
شروط المنافذ البرية لدخول الكويت 2022
- المحصن بشكل كامل: هو الذي حصل على الجرعات الثلاثة، ومن لم يكمل 9 شهور بعد تلقيه الجرعة الثانية.
- غير مكتمل التحصين: الذي تعدى مدة 9 شهور على تلقيه الجرعة الثانية.
- غير محصن: الذي لم يحصل على تطعيم.
- مكتمل التحصين لا يُطلب منه فحص pcr ولا يدخل الحجر.
- شروط المنافذ البرية لدخول الكويت لغير مكتمل التحصين لا يطلب منه pcr قبل القدوم، يحجر 7 أيام ويطلب منه شهادة pcr خلال السبعة أيام للخروج من الحجر.
- شروط دخول الكويت برًا لغير المحصنين يُطلب منه شهادة pcr قبل الدخول للكويت ويُحجر 7 أيام، ويُقدم فحص pcr بنهاية السبعة أيام.
- للمغادرين من الكويت إلى السعودية عبر المنافذ البرية تطلب السعودية من الجميع شهادة pcr.