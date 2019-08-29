تعرف على شروط الهجرة لكندا 2020 ومناطق الهجرة وفقًا للبرنامج التجريبي الكندي

نالت شروط الهجرة إلى كندا 2020 بالنسبة الأكبر من البحث في محرك جوجل، بعدما أعلنت وزارة الهجرة الكندية أنها تعمل في هذه الفترة جاهدة بالتعاون مع سلطات المناطق الشمالية والريفية بسبب أنها تعاني من قلة عدد السكان، وهذا من أجل إتمام البرنامج التجريبي للهجرة إلى المناطق الريفية والشمالية في عدد من مقاطعات كندا، وذلك بهدف استقطاب عدد من المقيمين الجدد من أجل المساهمة في عمليات التنمية والتعمير في الريف الكندي.

شروط الهجرة لكندا 2020

أشارت وزارة الهجرة في كندا أنها بمجرد الانتهاء من طرق وآليات جذب واستقطاب المهاجرين الجدد، سوف تُعلن حاجتها إلى المزيد من العمال المهرة عبر موقعها الرسمي للهجرة لكندا، وأوضحت أن الهدف من برنامج الهجرة الشمالية والريفية لكندا، وهو تعزيز الاهتمام بهذه المناطق الصغيرة والمتواجدة بعيدًا عنها، بواسطة جذب العمال بالاستقدام لجميع الراغبين في الاستقرار فيها، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي للعمل في كندا وللاستفادة من خطط التنمية الإقليمية لهذه المناطق، والشرط الوحيد هو بقاء المهاجرين من العمال المهرة أطول فترة بالسوق المحلي فيها.

وجاءت الشروط التالي:

الحصول على توصية من أحد المنظمات الاقتصادية التي تتبع أحد برامج الاستفادة.

خبرة لمدة عام في المهن المطلوبة.

إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

النية الصادقة للعمل في المناطق الريفية الشمالية مدة طويلة.

مال لدعم الانتقال.

عرض عمل يؤهله للتقدم لطلب الهجرة لكندا.

المناطق الريفية المُدرجة في البرنامج التجريبي الكندي

Altona/Rhineland من مقاطعة مانيتوبا .

Moose Jaw من مقاطعة ساسكاتشوا .

Claresholm من مقاطعة ألبرتا .

Vernon من مقاطعة بريتيش كولومبيا .

(West Kootenay (Trail, Castlegar, Rossland, Nelson من مقاطعة بريتيش كولومبيا.

North Bay من مقاطعة أونتاريو .

Timmins من مقاطعة أونتاريو .

Sudbury من مقاطعة أونتاريو .

Thunder Bay من مقاطعة أونتاريو .

Sault Ste. Marie من مقاطعة أونتاريو .

Brandon من مقاطعة مانيتوبا .

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج التجريبي للهجرة الكندية مختلف عن شروط الهجرة لكندا الذي يتطلب تجميع نقاط معينة متعلقة بالمستوى اللغوي والمستوى التعليمي، والخبرة والعمر والتكيف في كندا، وتُحسب بنقاط معينة ولابد من حصول المهاجر على عقد دائم أو مؤقت للهجرة العادية بخلاف البرنامج التجريبي.