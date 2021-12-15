تعرف على شروط تطوع النساء في الجيش الكويتي 2021-2022

بواسطة محمود عطا الله
شروط التحاق النساء بالجيش الكويتي شروط التحاق النساء بالجيش الكويتي

أصدرت رئاسة الأركان العامة بالجيش الكويت بيان هام منذ قليل، حيث أعلنت فيه فتح باب التسجيل والتطوع النسائي للالتحاق بالجيش، وقد حدد البيان، شروط تطوع النساء في الجيش الكويتي، هذا وتبدأ عمليات استقبال الطلبات من يوم 19 ديسمبر 2021 الجاري، وتستمر حتى يوم 2 يناير 2022.

شروط تطوع النساء في الجيش الكويتي 2022/2021

  • أول شرط لالتحاق النساء بالجيش في الكويت، ان تكون المتقدمة كويتية الجنسية.
  • أن يكون سن المتقدمة قد أتمت 18 عاما ولم تتجاوز سن 26 سنة ميلادية.
  • يستثنى المهنيون والفنيون من شرط الحد الأعلى للسن.
  • من شروط التحاق الكويتيات بالجيش أن تكون المتقدمة محمودة السيرة.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يرد إليها اعتبارها.
  • أن تجتاز المقابلة الشخصية.

شروط تطوع الكويتيات في الجيش

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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