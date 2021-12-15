تعرف على شروط تطوع النساء في الجيش الكويتي 2021-2022

أصدرت رئاسة الأركان العامة بالجيش الكويت بيان هام منذ قليل، حيث أعلنت فيه فتح باب التسجيل والتطوع النسائي للالتحاق بالجيش، وقد حدد البيان، شروط تطوع النساء في الجيش الكويتي، هذا وتبدأ عمليات استقبال الطلبات من يوم 19 ديسمبر 2021 الجاري، وتستمر حتى يوم 2 يناير 2022.

شروط تطوع النساء في الجيش الكويتي 2022/2021

أول شرط لالتحاق النساء بالجيش في الكويت، ان تكون المتقدمة كويتية الجنسية.

أن يكون سن المتقدمة قد أتمت 18 عاما ولم تتجاوز سن 26 سنة ميلادية.

يستثنى المهنيون والفنيون من شرط الحد الأعلى للسن.

من شروط التحاق الكويتيات بالجيش أن تكون المتقدمة محمودة السيرة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يرد إليها اعتبارها.

أن تجتاز المقابلة الشخصية.



