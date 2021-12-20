تعرف على شروط دخول الكويت 2022 الجديدة

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، عن الإجراءات التي يجب على القادمين إلى الكويت اتباعها، قبل وبعد الدخول إلى الدولة، وقد وضعت الحكومة تلك الإجراءات وشروط دخول الكويت 2022 للحفاظ على سلامة الجميع في الدولة خلال الفترة القادمة المهمة، ويبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة لدخول الكويت بداية من يوم 26 ديسمبر 2021.

شروط دخول الكويت الجديدة 2022