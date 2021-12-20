تعرف على شروط دخول الكويت 2022 الجديدة

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، عن الإجراءات التي يجب على القادمين إلى الكويت اتباعها، قبل وبعد الدخول إلى الدولة، وقد وضعت الحكومة تلك الإجراءات وشروط دخول الكويت 2022 للحفاظ على سلامة الجميع في الدولة خلال الفترة القادمة المهمة، ويبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة لدخول الكويت بداية من يوم 26 ديسمبر 2021.
شروط دخول الكويت الجديدة 2022
- يجب على المسافر لدولة الكويت إجراء فحص PCR قبل الوصول ب48 ساعة ويكون سلبي من الفيروس.
- أن يدخل القادم إلى الكويت في حجز منزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول.
- يمكن للقادم إلى دولة الكويت إنهاء الحجر المنزلي بإجراء فحص PCR بعد ثلاثة أيام على الأقل من الوصول، وأن تكون نتيجة الفحص سلبية.
- دعا مجلس الوزراء المواطنين إلى اقتصار السفر لحالات الضرورة فقط.
- يتم تنفيذ تلك الشروط بداية من يوم 26 ديسمبر 2021.