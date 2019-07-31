تعرف على فضل عشر ذي الحجة وما هي الأعمال المستحبة في تلك الأيام المباركة وأفضل الأعمال فيها كما ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

من فضل الله على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات، يستكثرون بها من العمل الصالح، والسعيد من أغتنم هذه الأيام المباركة، ولم يجعلها تمر عليه مروراً عابراً كباقي الأيام، ومن أفضل مواسم العبادات والطاعات كما أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي اليالٍ العشر من ذي الحجة، وقال عنها (أنها أفضل أيام الدنيا ) وحث على العمل الصالح فيها.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاستفادة من هذه الأيام المباركة، وأن يعيننا على اغتنامها على أكمل وجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.

فضل عشر ذي الحجة في القرآن والسنة

اجتماع أداء مناسك الحج: أعظم العبادات فيها: قال الحافظ أبن حجر في الفتح ( الذي يظهر في امتياز عشر ذي الحجة اجتماع أمهات العبادة فيها من حج، وصلاة، وصيام، وصدقة).

أقسم سبحانه وتعالى بها : وأذا قسم الله بشيء فهذا يدل على عظمه ومكانة فقال تعالى (والفجر وليالٍ عشر) والمقصود بإليالي العشر هنا عشر ذي الحجة.

ليالٍ عشر فيها يوم عرفه: يكفي ليالٍ عشر أن بها يوم عرفة، يوم الحج الأكبر ويوم العتق من النيران.

شهادة سيدنا محمد: فقال جابر رضي الله عنه عن النبي محمد( أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله ،قال ولا مثلهن في سبيل الله، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء).

فيها يوم النحر: وقال رسول الله صل الله عليه وسلم (أعظم الأيام عند الله يوم النحر).

ما هي الأعمال التي يستحب فعلها في عشر ذي الحجة؟

أداء مناسك الحج: وهذا أفضل ما يفعل في عشر ذي الحجة لمن استطاع أليه سبيلا. الصيام: فقال سبحانه وتعالى في حديثه القدسي ( كل عمل أبن أدم له إلا الصيام فأنه لي وأنا أجزي به). الصلاة: وهي من أعظم الأعمال وأكثرها فضلاً وعلى المسلم أن يكثر من النوافل في هذه الأيام. الصدقة: وهي من جملة الأعمال الصالحة التي يستحب للمسلم الإكثار منها في هذه الأيام المباركة. التكبير والتحميد والتهليل: فعن أبن عمر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب أليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر).

فضل العمل الصالح في عشر ذي الحج

عن أبن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلي الله من هذه الأيام، قالو ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء)